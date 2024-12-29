Rusya, AB Yetkililerine Yasağı Genişletti

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RUSYA Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği yönetiminin Rusya'ya karşı yaptırım paketine yanıt olarak ülkeye girişi yasaklanan Avrupalı yetkili listesinin genişletildiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yönetiminin Rusya'ya karşı sert politikalarını sürdürdüğü kaydedildi. Tek taraflı kısıtlayıcı tedbirlerin baskı aracı olmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, AB'nin Rusya'ya karşı 15'inci yaptırım paketini 16 Aralık'ta kabul ettiği bildirildi. Açıklamada, "Bu düşmanca eylemlere yanıt olarak Rus tarafı, ülkemize girişi yasaklanan Avrupa kurumları ve AB üye devletlerinin temsilcileri listesini önemli ölçüde genişletti" denildi.