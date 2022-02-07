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Rusya askeri birlikleri bölgeye yığdı! Ukrayna - Belarus sınırındaki hareketlilik uydudan görüntülendi - Son Dakika

Rusya askeri birlikleri bölgeye yığdı! Ukrayna - Belarus sınırındaki hareketlilik uydudan görüntülendi

07.02.2022 00:35

Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz halen çözüme ulaşmazken, Belarus sınırındaki hareketlilik dikkat çekti. Ukrayna sınırına 50 kilometre uzaklıkta yapılan tatbikat için Rusya, bölgeye 30 bin Rus askeri ile birlikte S-400 hava savunma sistemi ve Su-35 savaş uçağı gibi birimlerini de gönderdi. Askeri hareketlilik, uydu görüntülerine yansıdı.

Savaşın eşiğine gelen Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik devam ederken Belarus sınırındaki askeri hareketlilik, uydu görüntülerine yansıdı.

30 BİN RUS ASKERİ GÖNDERİLDİ

Belarus ile Rusya arasında 10-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan "Müttefik Kararlılığı-2022" isimli tatbikat kapsamında 30 bin Rus askeri de yer alıyor.

Ukrayna - Belarus sınırındaki askeri hareketlilik uydudan görüntülendi

UKRAYNA SINIRINA 50 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Ukrayna sınırına 50 kilometre uzaklıkta gerçekleşecek olan tatbikat için Rusya, askerlerin yanında S-400 hava savunma sistemleri, Pantsir-S hava savunma füze sistemleri ve Su-35 savaş uçaklarını da Belarus'a gönderdi.

Ukrayna - Belarus sınırındaki askeri hareketlilik uydudan görüntülendi

"SOĞUK SAVAŞ'TAN BU YANA EN BÜYÜK KONUŞLANMA"

4 Şubat tarihinde Yelsk, Rechitsa ve Luninets yakınlarındaki uydu görüntülerindeki tatbikat için NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Soğuk Savaş'tan bu yana bölgedeki en büyük konuşlandırma" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna - Belarus sınırındaki askeri hareketlilik uydudan görüntülendi
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Tatbikat, Belarus, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya askeri birlikleri bölgeye yığdı! Ukrayna - Belarus sınırındaki hareketlilik uydudan görüntülendi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Rusya askeri birlikleri bölgeye yığdı! Ukrayna - Belarus sınırındaki hareketlilik uydudan görüntülendi - Son Dakika
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