Rusya, başkent Kiev'i vurdu! Peş peşe füzeler ateşlendi - Son Dakika
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Rusya, başkent Kiev'i vurdu! Peş peşe füzeler ateşlendi

26.06.2022 13:10

Rusya, bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'e peş peşe füze saldırısı düzenledi. Füzelerden birinin isabet ettiği binada yangın başladı, enkazda kalan 7 yaşındaki kız çocuğu ise sağ olarak kurtarıldı.

Rus ordusu, Ukrayna işgalinin 123. gününde başkent Kiev'in Shevchenkivskyi semtine füzeli saldırı düzenledi. Ukrayna Acil Servisi'ne göre, Rus füzesinin Kiev'in Shevchenkivskyi semtindeki 9 katlı bir apartmana düşmesinin ardından binanın çoğu katı yıkıldı ve yangın çıktı.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! Art arda füzeler ateşlendi, ortalık yangın yerine döndü

ENKAZDA KALAN ÇOCUK KURTARILDI

Rus füzesinin isabet ettiği apartmanın enkazından 7 yaşında kız çocuğunun kurtarıldığı belirtildi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko yaptığı açıklamada, "Shevchenkivskyi semtindeki bir apartmanın enkazından 7 yaşındaki bir kız çocuğu kurtarıldı. O yaşıyor. Arama kurtarma ekipleri şimdi annesini kurtarmaya çalışıyor" dedi.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! Art arda füzeler ateşlendi, ortalık yangın yerine döndü
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! Art arda füzeler ateşlendi, ortalık yangın yerine döndü
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Ukrayna, Kiev, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya, başkent Kiev'i vurdu! Peş peşe füzeler ateşlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, başkent Kiev'i vurdu! Peş peşe füzeler ateşlendi - Son Dakika
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