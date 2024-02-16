Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli muhaliflerinden Aleksey Navalni'nin cezaevinde rahatsızlanarak hayatını kaybettiği bildirildi.
Rus cezaevi yetkilileri, Navalni'nin yürüyüş yaptıktan sonra rahatsızlandığını ve bilincini kaybettiğini, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak öldüğünü duyurdu.
Reuters haber ajansına göre Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmysh ise ölüm haberini doğrulayamadıklarını, ancak Navalni'nin avukatının cezaevine doğru yola çıktığını kaydetti.
48 yaşındaki muhalif lider, 2021'den bu yana ücra bir bölgedeki bir cezaevinde tutuluyordu. Navalni'nin 19 yıllık hapis cezası vardı.
Aleksey Navalni daha önce birkaç kez kısa sürelerle hapis yatmıştı.
Son kez izinsiz gösteri düzenlediği gerekçesiyle Temmuz 2019'da 30 gün hapis cezasına çarptırılan Navalni hapiste dermatit geçirmiş ve doktoru muhalif liderin zehirlenmiş olabileceğini söylemişti.
Navalni, Ağustos 2020'de Moskova'ya gittiği uçakta rahatsızlanmış, tedavi için Almanya'ya götürülmüştü. Navalni'nin havaalanında içtiği çaydan zehirlenmiş olabileceği açıklanmıştı.
2021'de iyileştikten sonra, gözaltına alınabileceği uyarılarına rağmen Rusya'ya dönen Navalni, Moskova Vnukovo Havalimanı'na ayak basar basmaz gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika › Dünya › Rusya'da Aleksey Navalni Cezaevinde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim öncesi Ankara'da esnafla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, esnaflara simit götürürken, esnaflar da çeşitli ikramlarda bulundu. Ziyaret sırasında Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki duvarda yer alan yazı dikkat çekti.
Seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Cengiz Ergün, saha çalışmalarında vatandaşlardan birinin tepkisiyle karşılaştı. Başkan Ergün'ü görünce bağırmaya başlayan vatandaş, "Turgutlu'yu, Manisa'yı soydunuz, parsel parsel sattınız. Beşinci katta geçen sene neler satıldı biliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Marka hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle Gökçe Kırgız Taner'e açtığı davayı kazanan Gökçe Kırgız Durukan, Haberler.com stüdyosunda yaptığı açıklamada "İsmi Gökçe Kırgız Taner olarak kullanmak istediği için yeniden dava açacağız" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesi çakarlı araçlarla konvoy yapan rakibi Turgut Altınok'a göndermede bulundu. Yavaş, "Koruma ve çakarlı araçlarla gezmek gibi bir adetimiz yok. Bir minibüs, bir koruma ve bir şoförle her yere sade bir şekilde gittik. Şunu hissettirmek istedik; bizler seçilmiş insanlarız ama sizin iş yerinize aldığınız herhangi bir genel müdürden hiçbir farkımız yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 3 bin liraya çıkarılacağını söyleyerek "Emekliye nefes aldıracak bütçeyi oluşturuyoruz." dedi.
AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Meclis'te yaptığı konuşmada, Marmara Denizi'nde batan ve arama çalışmaları süren gemi olayını hatırlatarak gemi çalışanlarının sorunlarını gündeme getirdi. Koç, çalışanlara yıpranma payı verilmesi gerektiğini ve deniz ticaret filosunun yenilenmesini beklediklerini belirtti. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise Koç'un taleplerine esprili bir şekilde gönderme yaptı.
Türkiye'de konut fiyat endeksi Aralık ayında, geçen yılın aynı ayına oranla nominal olarak yüzde 75 artarken, reel artış yüzde 7.1 oldu.
Rusya'da 19 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak adlandırılan muhalif lider Aleksey Navalni cezaevinde hayatını kaybetti. Navalni 2 hafta önce ilettiği mesajda mart ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Putin'i protesto etmek için seçmenlerden oy kullanmalarını istemişti.
Sizin düşünceleriniz neler ?