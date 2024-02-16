Rusya'da Aleksey Navalni Cezaevinde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Rusya'da Aleksey Navalni Cezaevinde Hayatını Kaybetti

Rusya\'da Aleksey Navalni Cezaevinde Hayatını Kaybetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli muhaliflerinden Aleksey Navalni'nin cezaevinde rahatsızlanarak hayatını kaybettiği bildirildi. Navalni'nin avukatının cezaevine doğru yola çıktığı belirtilirken, ölüm haberinin doğruluğu henüz teyit edilemedi. 48 yaşındaki muhalif lider, 2021'den bu yana ücra bir bölgedeki bir cezaevinde tutuluyordu ve 19 yıllık hapis cezası bulunuyordu. Navalni daha önce de kısa sürelerle hapis yatmış ve zehirlenme şüphesiyle tedavi görmüştü.

16.02.2024 14:57  Güncelleme: 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli muhaliflerinden Aleksey Navalni'nin cezaevinde rahatsızlanarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus cezaevi yetkilileri, Navalni'nin yürüyüş yaptıktan sonra rahatsızlandığını ve bilincini kaybettiğini, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak öldüğünü duyurdu.

Reuters haber ajansına göre Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmysh ise ölüm haberini doğrulayamadıklarını, ancak Navalni'nin avukatının cezaevine doğru yola çıktığını kaydetti.

48 yaşındaki muhalif lider, 2021'den bu yana ücra bir bölgedeki bir cezaevinde tutuluyordu. Navalni'nin 19 yıllık hapis cezası vardı.

Aleksey Navalni daha önce birkaç kez kısa sürelerle hapis yatmıştı.

Son kez izinsiz gösteri düzenlediği gerekçesiyle Temmuz 2019'da 30 gün hapis cezasına çarptırılan Navalni hapiste dermatit geçirmiş ve doktoru muhalif liderin zehirlenmiş olabileceğini söylemişti.

Navalni, Ağustos 2020'de Moskova'ya gittiği uçakta rahatsızlanmış, tedavi için Almanya'ya götürülmüştü. Navalni'nin havaalanında içtiği çaydan zehirlenmiş olabileceği açıklanmıştı.

2021'de iyileştikten sonra, gözaltına alınabileceği uyarılarına rağmen Rusya'ya dönen Navalni, Moskova Vnukovo Havalimanı'na ayak basar basmaz gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: BBC

Vladimir Putin, Rusya, Rusya, İnsan Hakları, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'da Aleksey Navalni Cezaevinde Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 15:58:16. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'da Aleksey Navalni Cezaevinde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement