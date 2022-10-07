Karısının kendisini aldattığını düşünüyordu! 40 yıl sonra ortaya çıkan acı gerçek şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Karısının kendisini aldattığını düşünüyordu! 40 yıl sonra ortaya çıkan acı gerçek şaşkınlık yarattı

07.10.2022 17:44

Rusya'da bir adam, kızının kendisine benzememesi nedeniyle karısının kendisini aldattığını düşünüyordu. Acı gerçek 40 yıl sonra bir televizyon programında ortaya çıktı. Ailenin gerçek kızlarının doğum sırasında başka bir aileyle karıştığı belirlendi.

Rusya'da duyanların bile inanmakta zorlandığı bir olay meydana geldi. Televizyon programında ele alınan konuya göre Alyona Romanova adlı genç kız, yetiştiği aileye benzememesi nedeniyle ailesinde hep şüphe uyandırdı.

Karısının başkasından hamile kaldığını düşünüyordu acı gerçek 40 yıl sonra ortaya çıktı! Stüdyodakiler buz kesti
Rus ailenin gerçek kızı

KARISINI ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜ

Alyona'nın babası, kızın kendisinden olmadığını düşünerek, karısını kendisini aldatmakla suçladı. Aile bu şekilde tam 40 yıl geçirdi. Fakat yaptıkları DNA testinin ardından Alyona gerçekten de ailenin çocuğu çıkmadı. Başlarına gelen olayın şokunu atlatan Alyona, soluğu televizyonda aldı.

Karısının başkasından hamile kaldığını düşünüyordu acı gerçek 40 yıl sonra ortaya çıktı! Stüdyodakiler buz kesti
Alyona Romanova

GERÇEK ANNE BABASINI ARAMAYA BAŞLADI

Gerçek anne ve babasını aramaya başlayan Alyona, televizyondakilerin de yardımıyla olayın aslını ortaya çıkardı. Buna göre 40 yıl öncebir Sovyet hastanesinde gerçekleştirilen doğum sırasında Alyona ile ailenin gerçek kızları karıştırılmıştı. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte stüdyodakiler büyük şaşkınlık yaşadı.

Karısının başkasından hamile kaldığını düşünüyordu acı gerçek 40 yıl sonra ortaya çıktı! Stüdyodakiler buz kesti
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Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Karısının kendisini aldattığını düşünüyordu! 40 yıl sonra ortaya çıkan acı gerçek şaşkınlık yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karısının kendisini aldattığını düşünüyordu! 40 yıl sonra ortaya çıkan acı gerçek şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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