Prigojin'in can verdiği uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme! Kara kutu bulundu - Son Dakika

Prigojin'in can verdiği uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme! Kara kutu bulundu

Prigojin\'in can verdiği uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme! Kara kutu bulundu
Son Güncelleme: 26.08.2023 10:46

Rusya Soruşturma Komitesi (SLEDCOM), dün akşam Yevgeny Prigozhin'in yolcu listesinde olduğu düşen uçağın enkazından 10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaştıklarını açıkladı.

2 ay önce Rusya Devlet Başkanı Putin'e karşı isyan başlatan Wagner lideri Prigojin'in uçak kazasında hayatını kaybetmesi sabotaj iddialarına neden oldu. Prigojin'in Putin tarafından öldürüldüğü iddiası ortaya atılırken; Rusya Soruşturma Komitesi Prigojin'in yolcu listesinde olduğu düşen uçağın enkazından 10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaştıklarını açıkladı.

"KİMLİK TESPİTİ İÇİN MOLEKÜLER GENETİK İNCELEME YAPILACAK"

SLEDCOM'un açıklamasında "İlk incelemelere göre kaza yerinde 10 ceset bulundu. Kimliklerinin belirlenmesi için moleküler genetik incelemeler yapılmaktadır. Uçuş kayıt cihazlarına el konuldu ve olay yerinin detaylı incelemesi devam ediyor. Şu anda, kazanın tüm koşullarını belirlemek için önemli olan eşya ve belgelere de el konulmaktadır ve gerekli adli incelemeler yapılacaktır" denildi.

Tüm sorular yanıt bulacak! Prigojin'in öldüğü uçağın kara kutusuna ulaşıldı

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA: İDDİALAR YALAN

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin ve paralı asker grubunun diğer önde gelen isimlerinin uçaklarının düşmesi sonucu ölümünün ardından Kremlin'den ilk açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, olayın ardından sessizliğini bozarak Prigojin için "Kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı" demişti. Putin'in sarf ettiği bu cümle "sabotaj" iddialarının körüklenmesine neden olmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Prigojin'in Putin'in emriyle öldürüldüğü yönünde Batı'da dile getirilen iddiaları "tümüyle yalan" diye niteledi. Uçağın düşme nedenleriyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydeden Peskov, Putin'in son dönemde Prigojin ile görüşmediğini kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Prigojin'in can verdiği uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme! Kara kutu bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Prigojin'in can verdiği uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme! Kara kutu bulundu - Son Dakika
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