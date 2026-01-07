Rusya\'da helikopter faciası: Kayak merkezinde 2 ölü

Rusya'da bir kayak merkezinde alçak uçuş yapan helikopterin kablolara takılarak çakıldığı iddia edildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde 2 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülüyor.

Rusya'da bir kayak merkezinde meydana geldiği belirtilen helikopter kazasına ait görüntüler sosyal medya platformu X üzerinden paylaşıldı. Videoda, bir helikopterin kazası saniye saniye kaydedildi.

KABLOLARA TAKILDI, YERE ÇAKILDI

Paylaşılan görüntülerde, karla kaplı alanda alçak uçuş gerçekleştiren helikopterin, kayak merkezine ait tellerle temas ettiği görülüyor. Temasın ardından dengesini kaybeden hava aracı hızla yere çakıldı.

Kazanın yaşandığı o anlarda pistte olanların hiç bir şey olmamış gibi kaymaya devam etmesi isedikkat çekti.

2 KİŞİ ÖLDÜ

İlk belirlemelere ve yerel kaynakların iddialarına göre, helikopterin içerisinde bulunan 2 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Ancak kazanın yaşandığı spesifik bölge ve can kaybı sayısına ilişkin henüz resmi bir teyit gelmedi.