Rusya\'da İtfaiyeciler Ağaçta Mahsur Kalan Kediyi Kurtardı

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RUSYA Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), ağaçta mahsur kalan bir kediyi kurtardığı görüntüleri paylaştı.

EMERCOM, Vladikavkaz bölgesinde ağaçta mahsur kalan bir kediyi kurtardığı görüntüleri paylaştı. Açıklamada, "Vladikavkaz'da, bir kedinin miyavlaması sakinlerin dikkatini çekti. Yardım için Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na başvurdular. İtfaiyeciler bir merdiven kullanarak kediye ulaşmaya çalıştılar, ancak daha da yükseğe tırmandı. Çalışmalar sonucunda itfaiyeciler kediyi kurtardı" denildi.