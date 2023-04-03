Rusya'da korkutan deprem! 6.9 büyüklüğündeki sarsıntı halkı sokaklara döktü, yapılarda büyük hasar meydana geldi - Son Dakika
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Rusya'da korkutan deprem! 6.9 büyüklüğündeki sarsıntı halkı sokaklara döktü, yapılarda büyük hasar meydana geldi

03.04.2023 11:35

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Şiddetli sarsıntının ardından bölge sakinleri kendilerini sokağa atarken, yapılan ilk incelemede hiçbir binanın yıkılmadığı ancak birçok yapıda derin çatlaklar meydana geldiği belirtildi. Ülkede yaşananların ardından kriz masası oluşturulurken, artçı sarsıntıların sürdüğü bildirildi.

Rusya'nın Büyük Okyanus kıyısındaki Kamçatka bölgesinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Bölümü tarafından yapılan açıklamada, TSİ 06.06'da kaydedilen depremin derinliği 99.5 olarak belirtildi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı.

Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem! Halk panikle kendini sokaklara attı, çok sayıda binada derin çatlaklar oluştu

BÖLGE SAKİNLERİ KENDİLERİNİ SOKAKLARA ATTI

Şiddetli sarsıntının ardından Kamçatka yarımadasında büyük panik yaşandı. Bölge sakinleri depremle birlikte kendilerini sokaklara attı.

Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem! Halk panikle kendini sokaklara attı, çok sayıda binada derin çatlaklar oluştu

BİRÇOK YAPIDA DERİN ÇATLAKLAR OLUŞTU

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde hiçbir binanın yıkılmadığı fakat birçok yapıda derin çatlaklar oluştuğu tespit edildi.

Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem! Halk panikle kendini sokaklara attı, çok sayıda binada derin çatlaklar oluştu

ÇOK SAYIDA ARTÇI SARSINTI DA MEYDANA GELDİ

Hükümetin talimatıyla Kamçatka'da kriz masası oluşturulurken, bölgeye insani yardım ve geçici barınma malzemeleri sevk edildi. Şiddetli deprem sonrasında 4.6, 4.0, 3.7, 3.6 ve 4.1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar da kaydedildi.

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Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem! Halk panikle kendini sokaklara attı, çok sayıda binada derin çatlaklar oluştu Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem! Halk panikle kendini sokaklara attı, çok sayıda binada derin çatlaklar oluştu Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem

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Son Dakika Dünya Rusya'da korkutan deprem! 6.9 büyüklüğündeki sarsıntı halkı sokaklara döktü, yapılarda büyük hasar meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'da korkutan deprem! 6.9 büyüklüğündeki sarsıntı halkı sokaklara döktü, yapılarda büyük hasar meydana geldi - Son Dakika
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