Rusya'da sel felaketi: 7 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Rusya'da sel felaketi: 7 bin kişi tahliye edildi

13.06.2023 13:43

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Kakhovka barajının yıkılmasının ardından selin meydana geldiği Herson bölgesinden 7 bin 78 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusya'nın kontrolündeki Kakhovka barajının vurulması 1 yılı aşkın süredir devam eden savaşın seyrini değiştiren bir gelişme olarak yorumlanırken, barajın vurulmasıyla sel suları altında kalan kentten tahliye çalışmaları da son sürat devam ediyor.

Barajın vurulmasıyla selin meydana geldiği Herson bölgesinden 7 bin kişi tahliye edildi

7 BİN 78 KİŞİ BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan (EMERCOM) yapılan açıklamada, Herson bölgesinde 1000 kişilik arama kurtarma ekibinin görev yaptığı, 410'u çocuk olmak üzere 7 bin 78 kişinin bölgeden tahliye edildiği aktarıldı.

Barajın vurulmasıyla selin meydana geldiği Herson bölgesinden 7 bin kişi tahliye edildi

"KURTARMA EKİPLERİ GÜNÜN HER SAATİ SU POMPALIYOR"

Açıklamada, "16 geçici barınma merkezinde 1.659 kişi kalmaktadır. EMERCOM personelleri, 80 tondan fazla gıda ve 50 ton şişelenmiş su teslim etti. 1000'den fazla konuttaki su boşaltıldı. Kurtarma ekipleri günün her saati su pompalıyor. Çevre, sıhhi ve epidemiyolojik tehlikelere karşı sürekli olarak izlenmektedir" denildi.

Barajın vurulmasıyla selin meydana geldiği Herson bölgesinden 7 bin kişi tahliye edildi

NE OLMUŞTU?

Kahovka Barajı 6 Haziran'da vurulmasının ardından önemli oranda hasar almış ve Dinyeper Nehri'ndeki su seviyesi hızla artmaya başlamıştı. Ukraynalı ve Rus yetkililer, barajın yıkılmasıyla ilgili birbirlerini suçluyor.

Kaynak: DHA
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Herson, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'da sel felaketi: 7 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika


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