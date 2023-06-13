Rusya'da sel felaketi: 7 bin kişi tahliye edildi

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusya'nın kontrolündeki Kakhovka barajının vurulması 1 yılı aşkın süredir devam eden savaşın seyrini değiştiren bir gelişme olarak yorumlanırken, barajın vurulmasıyla sel suları altında kalan kentten tahliye çalışmaları da son sürat devam ediyor.

7 BİN 78 KİŞİ BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan (EMERCOM) yapılan açıklamada, Herson bölgesinde 1000 kişilik arama kurtarma ekibinin görev yaptığı, 410'u çocuk olmak üzere 7 bin 78 kişinin bölgeden tahliye edildiği aktarıldı.

"KURTARMA EKİPLERİ GÜNÜN HER SAATİ SU POMPALIYOR"

Açıklamada, "16 geçici barınma merkezinde 1.659 kişi kalmaktadır. EMERCOM personelleri, 80 tondan fazla gıda ve 50 ton şişelenmiş su teslim etti. 1000'den fazla konuttaki su boşaltıldı. Kurtarma ekipleri günün her saati su pompalıyor. Çevre, sıhhi ve epidemiyolojik tehlikelere karşı sürekli olarak izlenmektedir" denildi.