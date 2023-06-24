Rusya'daki karışıklık sonrası Ukrayna cephesinden ilk değerlendirme: İzliyoruz

Rus paralı askerlerinden oluşan Wagner grubu ile Moskova arasında ipler kopuyor. Wagner lideri Prigojin, Rus ordusunun cephe gerisinde bulunan Wagner güçlerini vurduğunu iddia etti. Rusya Savunma Bakanlığı, Prigojin'in iddialarını yalanladı. Wagner savaştıkları Ukrayna topraklarından Rusya'ya geçildiğini açıklarken Ukrayna kanadından ise ilk açıklama geldi. Savunma Bakanlığı'nın hesabından "İzliyoruz" açıklaması yapıldı.

HER YERDE ONU ARIYORLAR

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açtı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlandı. Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rus güvenlik şirketi Wagner üyelerine, şirketin kurucusu Yevgeniy Prigojin'in yakalanması çağrısında bulundu.

WAGNER ÇEKİLİNCE SAVAŞ NE OLACAK?

Rus devleti ile güvenlik şirketi Wagner arasındaki kriz nedeniyle Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı. Moskova'da zırhlı araçlar sokaklara indi. Prigojin ise geri adım atmayacaklarını ve savaş halinde oldukları Ukrayna'dan Rusya'ya giriş yaptıklarını açıkladı. Bu noktada tüm gözler Rusya'nın topraklarına girerek geçen yıl savaş başlattığı Ukrayna'ya çevrildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, şu paylaşım aypıldı: "We are watching (İzliyoruz)"

KİEV SALDIRIYA GEÇTİ

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner lideri Prigojin'in provokasyonundan yararlanan Kiev'in, Bahmut yönünde saldırıya geçtiğini açıkladı.