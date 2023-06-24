Rusya'daki Wagner İsyanı Sonlandı, Güçler Alkışlarla Uğurlandı - Son Dakika
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Rusya'daki Wagner İsyanı Sonlandı, Güçler Alkışlarla Uğurlandı

24.06.2023 21:55

Rusya'da isyan eden Wagner güçleri, ele geçirdikleri Rostov kentinden çekilirken Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle isyan sona erdi. Wagner şirketinin lideri Prigojin, birliklerinin üslerine geri döneceğini açıklarken, Rostov halkı ise güçleri alkışlarla uğurladı.

Dün gece saatlerinde başlattıkları Rusya'daki isyanı sona erdiren Wagner güçleri, ele geçirdiği Rostov kentinden çekilirken alkışlarla uğurlandı.

Rusya ordusunun kendilerini vurduğunu belirterek harekete geçem Wagner grubunun isyanı 24 saat içinde inanılmaz şekilde büyüdü. Rostov'u ele geçiren Wagner, başkent Moskova'ya doğru harekete geçtiği sırada devreye Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko girdi.

WAGNER İSYANI BİTİRDİ

Putin'in onayı ile Prigojin ile görüşen Lukaşenko, tarafların anlaştığını ve isyanın sona erdiğini duyurdu. Lukaşenko, "Wagner, Rusya topraklarında ilerleyişini durdurmayı kabul etti" dedi.

"ÜSLERİMİZE DÖNÜYORUZ"

Karar sonrası açıklama yapan Prigojin ise, "Wagner askeri şirketini dağıtmak istediler. Biz de bunun üzerine 23 Haziran'da Adalet Yürüyüşü'ne çıktık. 24 saat içinde Moskova'ya 200 kilometre yaklaştık. Bu süre zarfında savaşçılarımızın burnu bile kanamadı. Şimdi ise kan dökülebilecek ana geldik. Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu almıyoruz. Birliklerimiz ilerleyişlerini durduruyor ve onları planladığımız gibi üslerine geri gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

ALKIŞLARLA UĞURLANDILAR

Wagner'in isyanı sona erdirip ele geçirdiği Rostov'dan geri çekilmesiyle ortaya ilginç görüntüler çıktı. Wagner ordusunun Rostov'dan çekilirken, yerel halk tarafından alkışlarla uğurlanması dikkat çekti.

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