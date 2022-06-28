Rusya'dan Ukrayna'ya savaşın son bulması için tek şart: Silahları bırakın - Son Dakika
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Rusya'dan Ukrayna'ya savaşın son bulması için tek şart: Silahları bırakın

28.06.2022 18:51

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta binlerce asker ve sivil yaşamını yitirdi. Savaş tüm şiddetiyle sürerken Rusya, Ukrayna'daki işgali sonlandırmak için tek şart sundu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukraynalı askerlerin silah bırakması durumunda savaşın gün bitmeden sona erebileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in emriyle 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Ukrayna işgalinde 4 ay geride kaldı. Rus ordusu ülkede ilerlemeye devam ederken Ukraynalı milliyetçiler ve askerler işgale karşı direniyor.

ZELENSKİ: SAVAŞ YIL SONUNA KADAR BİTMELİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesinde devam eden Rus işgaliyle "Savaş yıl sonuna kadar bitmeli." dedi.Zelenski, Savaşın yıl sonuna kadar bitmesi için liderleri ellerinden gelenin en iyisini yapmaları konusunda uyardı.

"GÜN SONUNA KADAR HER ŞEY SONLANABİLİR"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin savaşın kış mevsimine kadar sonlanmasını istediğine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Peskov, "Ukrayna tarafı gün bitmeden her şeyi durdurabilir. Bunun için milliyetçi birliklerin ve Ukrayna ordusunun silahlarını bırakması için emir verilmesi, Rusya Federasyonu'nun şartlarının yerine getirilmesi gerekir. Bu durumda gün sonuna kadar her şey sonlanabilir. Sonrası Ukrayna Devlet Başkanı'nın kararıdır" diye konuştu.

Rusya, savaşı sona erdirmek için Ukrayna'ya tek şart sundu: Silahları bırakın
Kremlin Sözcüsü Peskov ve Rusya Devlet Başkanı Putin.

UKRAYNA'DAKİ ASKERİ OPERASYONLARIN BİR SÜRESİ VAR MI?

Rusya'nın, Ukrayna'daki askeri operasyonlarıyla ilgili bilgi veren Peskov, "Devlet başkanımızın askeri operasyonların plana göre ilerlediği yönündeki açıklamaları bize rehberlik ediyor" ifadelerini kullandı. Peskov, Ukrayna'daki askeri operasyonların bir süresi olup olmadığı sorusunu ise "Hayır" şeklinde yanıtladı.

Rusya, savaşı sona erdirmek için Ukrayna'ya tek şart sundu: Silahları bırakın
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Kaynak: İHA

Ukrayna, Kremlin, Rusya, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'dan Ukrayna'ya savaşın son bulması için tek şart: Silahları bırakın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'dan Ukrayna'ya savaşın son bulması için tek şart: Silahları bırakın - Son Dakika
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