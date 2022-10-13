AB Özel Temsilcisi Borrell'den 'nükleer' gözdağı: Rus ordusu yok olur

Bakan "20 bin lira olsun diyebilirim" diye söze başladı, bir de aması var

Ukrayna- Rusya Savaşı devam ederken Putin'in ''Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Bu bir blöf değil" söylemleri oldukça dikkat çekiciydi. Devletler ve liderleri bu söylemi nükleer savaş tehdidi algılamasının ardından AB Özel Temsilcisi Borrell'den çok sert bir açıklama geldi.

''RUS ORDUSUNUN YOK OLMASINA SEBEP OLACAK''

Borrell yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya yönelik bir nükleer saldırı, güçlü bir AB, ABD ve NATO cevabına yol açacak. Bu cevap nükleer olmayacak, ancak askeri açıdan gücü çok büyük olacak ve Rus ordusunun yok olmasına neden olacak" diyerek Rusya'yı uyardı.

''NÜKLEER SİLAH KULLANMAYACAĞIZ''

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kullansa bile Fransa'nın nükleer silahla karşılık vermeyeceğini söyledi. Avrupa'nın bu tutumu sonrasında nükleer tehdidin büyük oranında kalktığı düşünülüyor.

İNGİLTERE'DEN DE BENZER AÇIKLAMA GELDİ

İngiltere Hükümet İletişim Merkezi (GCHQ) Başkanı Jeremy Fleming, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanacağına dair herhangi bir emare olmadığını söyledi. Fleming ayrıca, "Putin'in de savaşı daha da büyütmenin getireceği tehlikelerle ilgili olarak endişeli olduğuna eminim'' ifadelerini kullandı.