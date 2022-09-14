Rusya lideri Putin'e suikast girişiminde çarpıcı ayrıntı! Şeytani plan adım adım uygulanmış - Son Dakika
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Rusya lideri Putin'e suikast girişiminde çarpıcı ayrıntı! Şeytani plan adım adım uygulanmış

14.09.2022 23:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aracına düzenlenen suikast girişiminin başarısızlıkla sonuçlandı. Konuyla ilgili ayrıntılar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Putin'in koruma eskortunun geçişinin bir ambulans tarafından engellendiği ve Putin'in aracının tek bırakılmaya çalışıldığı iddia edildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik suikast girişimi iddiası, gündeme bomba gibi düştü. İngiltere'de yayın yapan The Sun gazetesinin aktardığına göre Kremlin'e yakın isimler Putin'in arabasının ön tekerine doğru ateş açıldığını ve ön taraftan dumanlar yükseldiğini belirtti.

GİZLİ BİLGİLER ELE GEÇİRİLDİ İDDİASI

Haberde, Putin'in zarar görmeden güvenli bir yere götürüldüğü ve güvenlik servisinden çok sayıda tutuklama olduğu iddia edildi. Rusya'da muhalif olarak bilinen General GVR Telegram kanalına göre, 69 yaşındaki liderin hareketleri hakkında gizli bilgilerin ele geçirildiği iddiaları üzerine bazı korumalarının ortadan kaybolduğu öne sürüldü.

AMBULANS DETAYI BOMBA

Ayrıca suikast girişimiyle ilgili ayrıntılar da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Yine İngiliz basınında yer alan bir iddiaya göre Putin'in konvoyundaki eskort aracının önünün bir ambulans tarafından kapatıldığı ve Putin'in tek bırakılmaya çalışıldığı ileri sürüldü. Suikastı gerçekleştirmek isteyenlerin bu yolla Putin'i tek yakalayıp aracını taramayı hedefledikleri aktarıldı.

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SON DAKİKA: Rusya lideri Putin'e suikast girişiminde çarpıcı ayrıntı! Şeytani plan adım adım uygulanmış - Son Dakika
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