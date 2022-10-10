Canlı yayında büyük panik! BBC muhabiri Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki patlamalara yayındayken yakalandı - Son Dakika
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Canlı yayında büyük panik! BBC muhabiri Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki patlamalara yayındayken yakalandı

10.10.2022 08:55

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı canlı yayında değerlendiren BBC muhabiri Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sivillerin yaşadığı bölgede meydana gelen patlamalara tanık oldu. Büyük panik yaşayan muhabir korunmak için korkuyla yere doğru eğildi.

24 Şubat tarihinden beri devam eden Ukrayna- Rusya savaşında cumartesi günü çarpıcı bir gelişme yaşandı. Putin'in doğum gününde harekete geçen Ukrayna ordusu, Kırım ile Rusya'nın tek bağlantı noktası olan köprüyü bombaladı. Saldırı sonrası görüntüler dünya gündemine otururken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu saldırıya nasıl bir karşılık vereceği ise merak konusu olmuştu.

KİEV'DE 3 BÜYÜK PATLAMA MEYDANA GELDİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev bu sabaha art arda yaşanan patlamalarla uyandı. Reuters'ın geçtiği son dakika bilgilere göre şehir merkezinde 3 büyük patlama meydana gelirken, binalardan dumanlar yükseldiğine dair çok sayıda görüntü servis edildi.

BBC MUHABİRİNİN PANİK ANLARI KAMERADA

Kiev'deki patlamalara canlı yayın esnasında yakalanan BBC muhabirinin yaşadığı korku da kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulunduğu sırada Kiev'e düşen füze ve patlamaların sesini duyan muhabirin korkuyla bir anda yere doğru eğilip yayından çıktığı görülüyor.

HABER SPİKERİ DE BÜYÜK KORKU YAŞADI

Muhabirin panik anları anbean görüntülenirken, ana stüdyoda haber bültenini sunan spikerin de muhabirin yayından çıkmasıyla büyük endişeye kapıldığı görülüyor.

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Son Dakika Dünya Canlı yayında büyük panik! BBC muhabiri Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki patlamalara yayındayken yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canlı yayında büyük panik! BBC muhabiri Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki patlamalara yayındayken yakalandı - Son Dakika
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