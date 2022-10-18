Rusya'nın İran yapımı silah kullanması ABD'yi tedirgin etti: Harekete geçmekten çekinmeyiz - Son Dakika
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Rusya'nın İran yapımı silah kullanması ABD'yi tedirgin etti: Harekete geçmekten çekinmeyiz

18.10.2022 09:27
Rusya'nın İran yapımı silah kullanması ABD'yi tedirgin etti: Harekete geçmekten çekinmeyiz

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i İran yapımı kamikaze drone ile vurmasının ardından ABD Dışişleri Sözcüsü Vedant Patel, "Bu yakından izlediğimiz bir konu ve İran'ın Rusya'ya tehlikeli silahlar tedarik etmesiyle ilgili olarak Birleşmiş Milletler (BM) dahil müttefik ve ortaklarımızla yakın temas halindeyiz. ABD, faillere karşı yaptırım uygulanmaktan veya harekete geçmekten çekinmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Dışişleri Sözcüsü Patel, ABD'nin daha önce İran'ın Rusya'ya drone sistemleri satmayı planladığını ve Rus ordusunun İran'dan bu sistemleri aldığını dünyaya ifşa ettiğini belirtti.

"SİSTEMLERİN SİVİLLERE KARŞI KULLANILDIĞI NET"

Patel, "Rus operatörler bu sistemleri kullanmak için İran'a eğitim için gittiler. Bu sistemlerin askeri ve sivil hedeflere karşı kullanıldığına dair çok geniş kapsamlı kanıtlar var." dedi.

"ABD YAPTIRIM UYGULAMAKTAN ÇEKİNMEYECEKTİR"

İran ile Rusya arasında derinleşen ittifakın arz ettiği tehdidin bölge ülkeleri ve dünya tarafından yakından izlenmesi gerektiğine işaret eden sözcü, şöyle devam etti; "Bu yakından izlediğimiz bir konu ve İran'ın Rusya'ya tehlikeli silahlar tedarik etmesiyle ilgili olarak Birleşmiş Milletler dahil müttefik ve ortaklarımızla yakın temas halindeyiz. İran ile iş yapanların yaptığı iş birliğinin insansız hava sistemleri veya balistik füze geliştirme ya da İran'dan Rusya'ya silah akışıyla herhangi bir bağlantısı olabileceği konusunda çok dikkatli olmalı ve gereken özeni göstermelidir. ABD, faillere karşı yaptırım uygulanmaktan veya harekete geçmekten çekinmeyecektir."

NE OLMUŞTU?

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş tüm hızıyla devam ederken, Rus güçleri dün sabah erken saatlerde Kiev'i İran'ın Şahit-136 (Shaded-136) kamikaze drone'ları ile vurdu. Saldırı sonrası birçok binadan dumanlar yükselirken, belediyeden halka "Sığınaklarda kalın" çağrısı yapıldı. Kiev'i yangın yerine çeviren saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

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Kaynak: AA

Moskova, Rusya, Kiev, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'nın İran yapımı silah kullanması ABD'yi tedirgin etti: Harekete geçmekten çekinmeyiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'nın İran yapımı silah kullanması ABD'yi tedirgin etti: Harekete geçmekten çekinmeyiz - Son Dakika
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