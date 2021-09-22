Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü

Bir türlü ikna olmadı! Yaşadığı acıya dayanamayan 17 yaşındaki genç, köprüden atladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'ndaki konuşmasında, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım mevzusuna değinmiş ve "İlhakını tanımadığımız Kırım dahil, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasına önem veriyoruz. Kırım Tatarlarının haklarını korumak için daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

"KENDİMİZİ BU AÇIKLAMALARIN MUHATABI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bugün Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında, Erdoğan'ın Soçi Zirvesi arifesinde Kırım'ın ilhakı ile ilgili BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamadan dolayı üzüntü duydukları belirtildi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Kendimizi bu açıklamaların muhatabı olarak görüyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Rusya Federasyonu ziyaretinin hazırlıkları sırasında bu tür açıklamalar yapmasından doğal olarak üzüntü duyuyoruz" dedi.

ZELENSKIY İSE TEŞEKKÜR ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy iseABD'deki görüşmeleri sırasında Erdoğan'a Kırım'ın ilhakı ile ilgili sözleri için teşekkür etti.