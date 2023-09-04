Rusya, Erdoğan'ın ziyareti öncesi Ukrayna'nın en büyük tahıl ihracat limanlarından birini vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Soçi'deki görüşmede hem ikili ve hem bölgesel konuları detaylı olarak değerlendirmesi bekleniyor. Ancak en önemli gündem maddesi Tahıl Koridoru olacak. Erdoğan'ın ziyareti öncesi Rusya'dan gelen bir hamle ise gündem yarattı. Putin'in ordusu Ukrayna'nın en büyük tahıl ihracat limanlarından birine hava saldırısı düzenledi.

BÖLGEDE TANSİYONU HAD SAFHAYA ÇIKARACAK OLAY

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik Rusya temasları öncesinde bölgede tansiyonu had safhaya çıkaran bir olay yaşandı. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği ve tahıl koridoru anlaşmasının masaya yatırılacağı kritik görüşmeye saatler kala, sabaha karşı Rusya, Ukrayna'nın Izmail limanını vurdu.

BÖLGE SAKİNLERİ PATLAMA SONRASI SIĞINAKLARA İNDİ

Ukrayna'nın Tuna Nehri'ndeki iki büyük limanından biri olan bölgeye hava saldırısı düzenlendiği belirtilirken, Ukrayna medyası bölgeden patlama seslerinin geldiğini de aktardı. Odesa bölgesinde yaşanan olay sonrasında bölge sakinlerinin sığınaklara indiği de duyuruldu.

"17 İNSANSIZ HAVA ARACI DÜŞÜRÜLDÜ FAKAT..."

Saldırının 3.5 saat sürdüğü belirtilirken Odesa valisi bir açıklama yaparak depo ve üretim tesisleri ile sivillerin yaşadığı bazı binaların hasar gördüğünü duyurdu. Vali Oleh Kiper, "17 insansız hava aracı düşürüldü fakat bunlardan bazıları Izmail bölgesinde hedeflerini vurdu. Şu ana kadar ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı yok" dedi.

SON DÖNEMDE SALDIRILARINI İYİCE ARTIRDI

Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasından ayrıldıktan sonra Rusya, Ukrayna'nın limanlarına saldırıları artırmıştı. Sabaha karşı gerçekleşen saldırının yarattığı tahribat henüz bilinmiyor. Rusya, pazar günü de önemli bir Tuna Nehri limanı olan Reni'yi vurmuş ve altyapıya zarar vererek en az 2 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.