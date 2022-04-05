Rusya ile müzakereleri için Zelenski heyet oluşturdu - Son Dakika
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Rusya ile müzakereleri için Zelenski heyet oluşturdu

05.04.2022 00:42

Rusya-Ukrayna savaşında 41. güne girilirken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile müzakere için daimi bir heyet oluşturdu. Zelenski'nin bu hamlesi barış görüşmelerinde sonuca ulaşılacağına yoruldu.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski imzaladığı kararname ile devletin güvenliğini garanti altına almak için bir anlaşma taslağının hazırlanması ve onaylanması konusunda Rusya ile müzakerelere katılmak üzere bir heyet oluşturdu.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİN A TAKIMI

İktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Milletvekili David Arakhamia'nın başkanlığındaki heyette, Adalet Bakanı Denis Maluska, Devlet Başkanlığı Ofis Danışmanı Mihail Podolyak, Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikola Toçitsky'nin yanı sıra milletvekilleri Andrey Kostin, Dmitriy Lubinets ve Rüstem Umerov yer aldı. Hukukçu Aleksandr Malinovskiy ile diplomat Aleksandr Çalıy da heyetin uzmanları olarak görevlendirildi.

8 GARANTÖR ÜLKE İSTEMİŞLERDİ

Ukraynalı müzakereci Arakhamia, en son İstanbul'daki müzakere toplantısının ardından Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söylemişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Rusya ile müzakereleri için Zelenski heyet oluşturdu - Son Dakika


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