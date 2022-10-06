Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken Harkiv'de kan donduran bulgulara ulaşıldı. Bir süre Rusya'nın işgali altında olduktan sonra Ukrayna'nın geri aldığı Harkiv'de incelemelerde bulunan yetkililer, savaş suçu işlendiğine dair bulguları kamuoyu ile paylaştı.
Ukraynalı yetkililer incelemelerde bulunurken, Rusya'ya ait işkence odalarında kutular dolusu altın diş bulundu. Bölgede yaşayanlarla görüşen yetkililer Pisky-Radkivski köyündeki bir evde elektrik kabloları, halatlar, seks oyuncakları, gaz maskesi ve yanmış bez parçaları bulundu.
Ukraynalı yetkililer, "Rus işkenceciler insanları gömüp, kurbanlarına gaz maskesi taktıktan sonra maskenin önünde bez yakarak onların boğulmasını sağlıyorlar" dedi.
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Bucha kentinde de savaş suçları işlendiğine dair bulgulara ulaşılırken geçen haftalarda da İzyum kentinde de toplu mezarlar bulunmuştu.
Son Dakika › Dünya › Rusya'nın Harkiv'deki işkence odalarında korkunç deliller! Altın dişler, elektrik kabloları, cinsel ilişki oyuncakları ve birçok delil bulundu - Son Dakika