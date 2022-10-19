Rusya'nın nükleer torpidolarla yüklü denizaltısı NATO sınırında ortaya çıktı - Son Dakika
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Rusya'nın nükleer torpidolarla yüklü denizaltısı NATO sınırında ortaya çıktı

19.10.2022 15:56

Rusya'nın nükleer torpidolarla yüklü 'şehir katili' olarak adlandırılan denizaltısı Belgorod, NATO sınırında görüntülendi. Savaşın gidişatını tamamen değiştirebilecek özelliklere sahip olan denizaltı Batı medyasının manşetlerini süsledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm dünyaya korku salan nükleer denizaltısı Belgorod, Kuzey Kutbu'na yakın bir noktada bulunan Severodvinsk'teki bir limanda görüntülendi. Kıyamet drone'larını taşıyan denizaltının NATO sınırına son derece yakın olan limanda ortaya çıkması Batı'ya uyarı olarak görülüyor.

Dünya diken üstünde! Putin'in nükleer torpidolarla yüklü 'şehir katili' NATO sınırında görüntülendi!

UKRAYNA SAVAŞINDA KULLANILACAĞINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Denizaltının Rusya'nın Kola yarımadasının bulunduğu Barents denizinde gizli bir operasyonun ardından bir süreliğine geri döndüğüne inanılıyor. K-329 Belgorod'un radyoaktif tsunamileri tetikleyebileceği ve su altı dronu Poseidon ile düşman kıyılarını yok edebileceği ifade ediliyor. Nükleer torpidolar taşıyan denizaltının Ukrayna savaşında kullanılacağından endişe ediliyor. Denizaltı, tüm bu özellikleriyle 'şehir katili' olarak adlandırılıyor.

Dünya diken üstünde! Putin'in nükleer torpidolarla yüklü 'şehir katili' NATO sınırında görüntülendi!

SAVAŞIN GİDİŞATINI TAMAMEN DEĞİŞTİREBİLİR

Rus donanması, sır gibi saklanan denizaltının konumlarını gizlemek için her şeyi yaparken, dönem dönem denizaltıyı ortaya çıkararak da güç gösterisi yapıyor. Ukrayna'daki işgal süreci giderek karmaşık bir hâl alan Rusya'nın Belgorod'u kullanacağından korkuluyor. Rusya'nın bu denizaltıyı kullanmasının savaşın gidişatını tamamen değiştireceği ifade ediliyor.

Dünya diken üstünde! Putin'in nükleer torpidolarla yüklü 'şehir katili' NATO sınırında görüntülendi!

3 NÜKLEER DENİZALTI DAHA DONANMAYA KATILACAK

Poseidon sualtı insansız hava araçlarının ilk taşıyıcısı olan Proje 09852, yani özel amaçlı nükleer denizaltı Belgorod, 23 Nisan 2019'da denize indirildi. Denizaltının başlangıçta 2020'de Rus Donanması'na teslim edilmesi planlanmıştı ancak pandemi nedeniyle programın denemeleri ertelendi. Rusya, 2027 yılına kadar devlet silahlanma programı kapsamında, üç özel amaçlı nükleer denizaltını donanmasına katmayı planlıyor.

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Son Dakika Dünya Rusya'nın nükleer torpidolarla yüklü denizaltısı NATO sınırında ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'nın nükleer torpidolarla yüklü denizaltısı NATO sınırında ortaya çıktı - Son Dakika
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