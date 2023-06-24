Rusya isyanın acısını Kiev'den çıkarıyor! Kente füze yağdırdı: 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlaması sonrası isyan başlattı. İç savaş tehlikesiyle karşı karşıya kalan Rusya ise yaşananların acısını Ukrayna'dan çıkardı. Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, idarenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun dün gece Kiev'e bir hava saldırısı daha düzenlediğini bildirdi.

FÜZE PARÇALARI APARTMANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Rusların, Hazar Denizi tarafından X-101/555 füzelerini fırlattığını aktaran Popko, "Kiev çevresindeki hava sahasında 20'den fazla füze tespit edildi ve hava savunmamızın güç ve araçlarıyla imha edildi" ifadesini kullandı. Popko, füze parçalarının başkentin Solomyanka ilçesindeki 24 katlı bir apartmana düşmesi sonucu 16, 17 ve 18. katlarda yıkımların olduğunu ve yangın çıktığını kaydetti.

2 ÖLÜ, 11 YARALI, 40'DAN FAZLA ARAÇ HASARLI

Saldırı sonucunda 2 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını kaydeden Popko, saldırıda ayrıca bir otoparkta bulunan 40'tan fazla arabanın hasar gördüğünü aktardı.

DİNOPRO'DA YARALANANLARDAN 2'Sİ ÇOCUK

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lısak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün gece Rusların bölgeye yoğun saldırı düzenlediğini belirtti. Ön belirlemelere göre, bölgenin hava sahasında 9 seyir füzesi ve 3 insansız hava aracının imha edildiğini aktaran Lısak, paylaşımında "Ne yazık ki Dnipro'da özel sektöre isabetler oldu. 2'si çocuk, 8 kişi yaralandı" ifadelerine yer verdi. Lısak, evlerle onlarca araç ve doğal gaz borularının hasar gördüğünü aktardı.

FÜZE DOĞALGAZ BORUSUNA İSABET ETTİ

Harkov Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların bölgeyi S-300 füze sistemleriyle vurduğunu kaydetti. Füzenin doğal gaz borusuna isabet etmesi sonucu yangın çıktığını aktaran Sinegubov, olay yerinde Acil Durumlar Servisi ekiplerinin çalıştığı, saldırıda can kaybı olmadığı bilgisini paylaştı.