Rusya isyanın acısını Kiev'den çıkarıyor! Kente füze yağdırdı: 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya isyanın acısını Kiev'den çıkarıyor! Kente füze yağdırdı: 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı

24.06.2023 10:57

Rusya paralı asker grubu Wagner ile arasındaki krizin baş göstermesinin ardından, Ukrayna topraklarına yoğun saldırı düzenledi. Rus ordusunun gece Kiev'e düzenlediği 20'den fazla füze saldırısında 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Atılan füzelerden biri doğal gaz borusuna denk geldi.

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlaması sonrası isyan başlattı. İç savaş tehlikesiyle karşı karşıya kalan Rusya ise yaşananların acısını Ukrayna'dan çıkardı. Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, idarenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun dün gece Kiev'e bir hava saldırısı daha düzenlediğini bildirdi.

FÜZE PARÇALARI APARTMANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Rusların, Hazar Denizi tarafından X-101/555 füzelerini fırlattığını aktaran Popko, "Kiev çevresindeki hava sahasında 20'den fazla füze tespit edildi ve hava savunmamızın güç ve araçlarıyla imha edildi" ifadesini kullandı. Popko, füze parçalarının başkentin Solomyanka ilçesindeki 24 katlı bir apartmana düşmesi sonucu 16, 17 ve 18. katlarda yıkımların olduğunu ve yangın çıktığını kaydetti.

2 ÖLÜ, 11 YARALI, 40'DAN FAZLA ARAÇ HASARLI

Saldırı sonucunda 2 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını kaydeden Popko, saldırıda ayrıca bir otoparkta bulunan 40'tan fazla arabanın hasar gördüğünü aktardı.

Rusya, isyanın acısını Kiev'den çıkarıyor! Şehre füze yağdırdı, ölü ve yaralılar var

DİNOPRO'DA YARALANANLARDAN 2'Sİ ÇOCUK

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lısak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün gece Rusların bölgeye yoğun saldırı düzenlediğini belirtti. Ön belirlemelere göre, bölgenin hava sahasında 9 seyir füzesi ve 3 insansız hava aracının imha edildiğini aktaran Lısak, paylaşımında "Ne yazık ki Dnipro'da özel sektöre isabetler oldu. 2'si çocuk, 8 kişi yaralandı" ifadelerine yer verdi. Lısak, evlerle onlarca araç ve doğal gaz borularının hasar gördüğünü aktardı.

FÜZE DOĞALGAZ BORUSUNA İSABET ETTİ

Harkov Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların bölgeyi S-300 füze sistemleriyle vurduğunu kaydetti. Füzenin doğal gaz borusuna isabet etmesi sonucu yangın çıktığını aktaran Sinegubov, olay yerinde Acil Durumlar Servisi ekiplerinin çalıştığı, saldırıda can kaybı olmadığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Rusya'daki karışıklık sonrası Ukrayna cephesinden ilk değerlendirme: İzliyoruz Rusya'daki karışıklık sonrası Ukrayna cephesinden ilk değerlendirme: İzliyoruz

Ukrayna, Rusya, Kiev, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya isyanın acısını Kiev'den çıkarıyor! Kente füze yağdırdı: 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Ekrem İmamoğlu'nun "Beyonce mi Rihanna mı?" sorusunu eşine danışması tüm salonu kahkahaya boğdu
11:05 Ekrem İmamoğlu'ndan "Beyonce mi Rihanna mı?" sorusuna güldüren yanıt
11:01 3. kez yakalandığı lenf kanseriyle mücadele eden Özkan Uğur'a destek mesajı yağdı: Ne olur gitme
10:56 Kanserle savaşan Özkan Uğur'un entübe edilmesi sanat dünyasını derinden sarstı: Ne olur gitme
10:04 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Bu bir darbedir, yanıtımız çok sert olacak
10:04 FETÖ firarisi Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak, İstanbul'da yakayı ele verdi
10:00 Son Dakika! Rusya lideri Putin: Bu bir darbedir, yanıtımız çok sert olacak
10:02 FETÖ firarisi Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak, İstanbul'da yakalandı
09:41 Dünyanın konuştuğu Titanik faciasına ünlü rapçi Nicki Minaj'dan ortalığı karıştıran eleştiri! İki ayrı görüş var
09:37 Dünyanın konuştuğu Titanik faciasına ünlü rapçi Nicki Minaj'dan olay yaratan yorum! Tepki gösteren de var, eleştiren de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2023 11:19:13. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya isyanın acısını Kiev'den çıkarıyor! Kente füze yağdırdı: 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement