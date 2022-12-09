Rusya'nın başkenti Moskova'da "MEGA Khimki" isimli bir alışveriş merkezinde çıkan yangın ülkede deprem etkisi yarattı.
Çatıdan başlayıp tüm AVM'yi saran alevlerin ve gökyüzüne kadar ulaşan dumanların görüntüsü dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada yangının toplam 18 bin metrekarelik alana yayıldığı ifade edilirken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kontrol altına alınan yangında, 1 kişinin öldüğü bildirildi.
Yangın nedeniyle hipermarketin çatısı da çökerken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Dünya › Rusya'da korkutan yangın! Alevler çatıdan başlayıp bir anda tüm AVM'yi kapladı - Son Dakika