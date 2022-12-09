Rusya'da korkutan yangın! Alevler çatıdan başlayıp bir anda tüm AVM'yi kapladı - Son Dakika
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Rusya'da korkutan yangın! Alevler çatıdan başlayıp bir anda tüm AVM'yi kapladı

09.12.2022 10:10

Rusya'nın başkenti Moskova'da Leningrad karayolu üzerindeki "MEGA Khimki" isimli alışveriş merkezinde yangın çıktı. Başta çatıyı saran alevler bir saat içinde tüm alışveriş merkezine yayılırken, 18 bin metrekarelik bir alanın yandığı belirtildi. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında 1 kişinin yaşamını yitirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da "MEGA Khimki" isimli bir alışveriş merkezinde çıkan yangın ülkede deprem etkisi yarattı.

Rusya'yı ayağa kaldıran yangın! Alevler çatıdan başlayıp bir anda tüm AVM'yi sardı

DÜNYA BASINI "SON DAKİKA" OLARAK GEÇTİ

Çatıdan başlayıp tüm AVM'yi saran alevlerin ve gökyüzüne kadar ulaşan dumanların görüntüsü dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

Rusya'yı ayağa kaldıran yangın! Alevler çatıdan başlayıp bir anda tüm AVM'yi sardı

YANGIN 18 BİN METREKARELİK ALANA YAYILDI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada yangının toplam 18 bin metrekarelik alana yayıldığı ifade edilirken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kontrol altına alınan yangında, 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Rusya'yı ayağa kaldıran yangın! Alevler çatıdan başlayıp bir anda tüm AVM'yi sardı

AVM'NİN ÇATISI ÇÖKTÜ

Yangın nedeniyle hipermarketin çatısı da çökerken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Rusya'yı ayağa kaldıran yangın! Alevler çatıdan başlayıp bir anda tüm AVM'yi sardı
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Moskova'da bir hipermarkette çıkan yangında 1 kişi öldü Moskova'da bir hipermarkette çıkan yangında 1 kişi öldü

Moskova, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'da korkutan yangın! Alevler çatıdan başlayıp bir anda tüm AVM'yi kapladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'da korkutan yangın! Alevler çatıdan başlayıp bir anda tüm AVM'yi kapladı - Son Dakika
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