Rusya'da okulda katliam yapan saldırgan Nazi sempatizanı çıktı! 2 tabanca ve çok sayıda şarjörle okula girmiş - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'da okulda katliam yapan saldırgan Nazi sempatizanı çıktı! 2 tabanca ve çok sayıda şarjörle okula girmiş

26.09.2022 14:23

Rusya'nın Izhevsk bölgesinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi de yaralandı. Dehşete düşüren saldırı sırasında güvenlik güçleri tarafından yakalanacağını anlayan saldırgan intihar ederken, olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Okulu kana bulayan saldırganın üzerinde "Nazi" sembolü bulunan bir kıyafet giydiği, saldırıyı gerçekleştirmek için iki silah ve çok sayıda şarjörle okula giriş yaptığı öğrenildi.

Izhevsk kentindeki Pushkinskaya Ulitsa bölgesindeki bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Rus haber ajansı TASS, saldırıda 13 kişinin öldüğünü ve 21 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Udmurtia bölgesinin valisi Alexander Brechalov, saldırının 88 numaralı okulda meydana geldiğini ve güvenlik güçleriyle ambulansların olay yerinde olduğunu açıkladı. Öte yandan saldırganın yakalanacağını anlayınca silahıyla intihar ettiği de öğrenildi.

Rusya'da okulu kana bulayan saldırgan Nazi sempatizanı çıktı! Okula 2 tabanca ve çok sayıda şarjörle girmiş

KIYAFETİNDEKİ "NAZİ" SEMBOLÜ DİKKAT ÇEKTİ

Rusya'da yaşanan kanlı saldırı gündeme bomba gibi düşerken, olayla ilgili yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. Yakalanacağını anlayınca kendi kafasına sıkan saldırganın üzerinde "nazi" sembollü bir kıyafet bulunduğu internete düşen görüntülerde de yer alırken, saldırganın okula iki tabanca ve çok sayıda mühimmatla girdiği görüldü.

Rusya'da okulu kana bulayan saldırgan Nazi sempatizanı çıktı! Okula 2 tabanca ve çok sayıda şarjörle girmiş
Rusya'da okulu kana bulayan saldırgan Nazi sempatizanı çıktı! Okula 2 tabanca ve çok sayıda şarjörle girmiş
YORUMLAR
500
Lukaşenko, Belarus ve Rusya'nın 'aşağılanmaya' tahammül etmeyeceğini söyledi Lukaşenko, Belarus ve Rusya'nın 'aşağılanmaya' tahammül etmeyeceğini söyledi Moskova Borsasında kayıplar yüzde 10'u aştı Moskova Borsasında kayıplar yüzde 10'u aştı

Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'da okulda katliam yapan saldırgan Nazi sempatizanı çıktı! 2 tabanca ve çok sayıda şarjörle okula girmiş - Son Dakika


Son Dakika
14:23 Rusya'da okulda katliam yapan saldırgan Nazi sempatizanı çıktı! 2 tabanca ve çok sayıda şarjörle okula girmiş
14:16 Samsun'da 3 ay önce bacanağını vurup serbest kalan şahıs, şimdi de 4 çocuk annesi eşini katletti
14:10 Anne-babanın tartışması feci olayla bitti! 3 yaşındaki kızları 20. kattan düşüp hayatını kaybetti
13:56 Adana'da 3 yaşındaki kızını silahla vurarak öldüren cani anne, aynı silahla kendi canına kıydı
13:52 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin ikinci bebeği Ela dünyaya geldi
13:34 Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidophoros haddini aştı: Türk askeri derhal Kıbrıs'tan çekilmeli
13:09 DEAŞ tarafından yakılarak şehit edilmişti! Kılıçdaroğlu'ndan hükümete "Fethi Şahin" tepkisi: İktidara geldiğimizde ayrıntıları ortaya çıkaracağız
13:05 Bakımevinde dehşet! Çalışanlar, otizmli gence işkence edip öldürdü
12:25 Küçük kızın istismar edildiğini vurgulayan Müge Anlı, kadının serbest bırakılmasına çıkıştı: Fotoğrafı yayınlasaydım ülke yıkılırdı
12:20 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 14:40:41. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'da okulda katliam yapan saldırgan Nazi sempatizanı çıktı! 2 tabanca ve çok sayıda şarjörle okula girmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement