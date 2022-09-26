Rusya'da okulda katliam yapan saldırgan Nazi sempatizanı çıktı! 2 tabanca ve çok sayıda şarjörle okula girmiş

Izhevsk kentindeki Pushkinskaya Ulitsa bölgesindeki bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Rus haber ajansı TASS, saldırıda 13 kişinin öldüğünü ve 21 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Udmurtia bölgesinin valisi Alexander Brechalov, saldırının 88 numaralı okulda meydana geldiğini ve güvenlik güçleriyle ambulansların olay yerinde olduğunu açıkladı. Öte yandan saldırganın yakalanacağını anlayınca silahıyla intihar ettiği de öğrenildi.

KIYAFETİNDEKİ "NAZİ" SEMBOLÜ DİKKAT ÇEKTİ

Rusya'da yaşanan kanlı saldırı gündeme bomba gibi düşerken, olayla ilgili yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. Yakalanacağını anlayınca kendi kafasına sıkan saldırganın üzerinde "nazi" sembollü bir kıyafet bulunduğu internete düşen görüntülerde de yer alırken, saldırganın okula iki tabanca ve çok sayıda mühimmatla girdiği görüldü.