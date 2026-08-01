Rusya\'nın Kiev\'e düzenlediği füze saldırılarında en az 9 kişi öldü

(ANKARA) - Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın bu sabah Kiev'e düzenlediği balistik füze saldırılarında en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Darnitski semtine düzenlenen saldırıda en az yedi kişinin öldüğünü, ikisi çocuk olmak üzere 14 kişinin yaralandığını duyurdu. Solomyanski semtinde ise beş katlı bir apartmanın kısmen yıkılması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği, ikisi çocuk sekiz kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin acilen balistik füzelere karşı kullanılabilecek önleyici füzelere ihtiyaç duyduğunu söyledi. Zelenski, "Rusya'nın ülkemize yönelik hava saldırıları aralıksız sürerken, özellikle balistik füzelere karşı Patriot önleyici füzeleri içeren hava savunması en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Kiev'in balistik füze saldırısına maruz kaldığını, kentte 10'dan fazla patlama meydana geldiğini söyledi. Saldırılar sonrasında kentin birçok noktasında yangın çıktı, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Kliçko, Şevçenkivski semtindeki bir apartmanın kısmen yıkıldığını ve enkaz altında insanların kaldığını açıkladı.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı da bir füzenin Kiev'deki Litvanya Büyükelçiliği yakınlarına düştüğünü, patlamanın etkisiyle büyükelçilik binasının camlarının kırıldığını ve yerleşkeye enkaz parçalarının saçıldığını açıkladı.

Saldırı, Zelenski'nin hafta içinde Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından geldi. Zelenski, görüşmede Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemi önleyici füzelerini lisans altında üretebilmesi için ABD'den izin talep etmişti.

Trump ise cuma günü Camp David'de düzenlenen kabine toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'nın Patriot füzeleri üretmesine henüz onay vermediğini, ancak görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Trump, "Birilerinin bunları üretmesine izin verirken çok dikkatli olmak zorundayız" ifadelerini kullanarak, ileri teknoloji silah sistemlerinin paylaşılmasının "büyük bir adım" olacağını belirtti.

Trump, birkaç hafta önce Ukrayna'ya Patriot üretim hakkı verilmesini destekleyen açıklamalar yapmıştı. Ancak son açıklamalarında bu konuda daha temkinli bir tutum sergiledi. Trump, "Bunun olacağını sanmıyorum ama bu teknolojiyi verdiğiniz kişiler bir gün size karşı da kullanabilir" dedi.

Öte yandan, Ukrayna da son aylarda Rusya'ya yönelik saldırılarını artırdı. Kiev yönetimi, geçen hafta Rusya'nın en büyük çevrim içi perakende şirketi Wildberries'e ait bazı depoları hedef aldığını belirtti.