Rusya\'nın Ukrayna\'ya düzenlediği füze saldırısında çocuk hastanesi ağır hasar gördü, en az 31 kişi hayatını kaybetti

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Rusya'nın Pazartesi sabahı Ukrayna'daki bazı şehirlere düzenlediği füze saldırısında bir çocuk hastanesinin ağır hasar gördüğü ve en az 31 kişinin hayatını kaybettiği; 150 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

Başkent Kiev'de ölü sayısının 19 olduğu, ölümlerden iki tanesinin Ukrayna'nın en büyük çocuk hastalıkları tesisi olan Ohmatdyt Çocuk Hastanesi'nde meydana geldiği aktarılıyor.

Hastanede doktor olan Lesia Lysytsia BBC'ye yaptığı açıklamada füzenin düştüğü anın "büyük bir ışık, ardından korkunç bir ses" ile "film gibi" olduğunu söyledi:

"Hastanenin bir bölümü yıkıldı ve başka bir bölümünde de yangın çıktı. Hastanenin belki %60-70'i ağır hasar gördü."

Olay yerinden gelen fotoğraflarda, bazıları serum takılı olan küçük çocukların hastane boşaltılırken dışarıda oturdukları görülüyor.

Dr. Lysytsia, Ohmatdyt tesisinin kanser tedavisi ve organ nakli de dahil olmak üzere birçok alanda tedavi sağlayan büyük bir hastane olduğunu söyledi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada bombardımanın savaşın başlangıcından bu yana başkente yapılan "en şiddetli saldırılardan biri" olduğunu belirtti.

Ukrayna Acil Durum Servisi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kiev'de ayrı bir doğum ünitesinin de düşen enkaz nedeniyle kısmen yıkıldığını ve dört kişinin öldüğünü, üç kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ukrayna'nın orta kesimindeki Krıvıy Rih kentinde ise askeri yönetimin başkanı Oleksandr Vilkul, şehirde en az 10 kişinin öldüğünü ve 31 kişinin yaralandığını duyurdu.

Doğudaki Pokrovsk kentinde 3, Dnipro'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Rusya'nın gündüz saatlerinde saldırı düzenlemesi alışılmadık bir durum.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy saldırının ardından yaptığı açıklamada misilleme sözü verdi.

Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ise Ukrayna'nın müttefiklerinin bir an önce hava savunmasını güçlendirmeye yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

Umerov, "Savunma kabiliyetimiz halen yeteriz. Daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacımız var" dedi.