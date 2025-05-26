Rusya'nın Ukrayna'ya Yönelik En Büyük Hava Saldırısı: 12 Ölü

(ANKARA) - Rusya'nın dün Ukrayna'ya 367 insansız hava aracı ve füze fırlatması sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, dün gerçekleşen hava saldırısının ardından Putin için, "Tam anlamıyla delirmiş" ifadelerini kullandı. Trump, "Ona ne oldu bilmiyorum... Onu uzun zamandır tanıyorum, hep iyi geçinmişizdir ama şu anda şehirleri bombalıyor, insanları öldürüyor ve bu hiç hoşuma gitmiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Moskova'nın Ukrayna'ya şimdiye kadarki en büyük hava saldırısını düzenlemesinin ardından, "Ona ne oldu bilmiyorum... Onu uzun zamandır tanıyorum, hep iyi geçinmişizdir ama şu anda şehirleri bombalıyor, bir sürü insanı öldürüyor ve bu hiç hoşuma gitmiyor" dedi ve sonrasında Putin için "Tam anlamıyla delirmiş" ifadesini kullandı. ABD Başkanı New Jersey'de yaptığı açıklamada kendisine Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılıp artırılmayacağı sorusuna, "Kesinlikle" yanıtını verdi. ABD Başkanı daha sonra Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada "Putin'in Ukrayna'nın tamamını istediğini hep söylemiştim, sadece bir parçasını değil. Belki de bu doğru çıkıyor. Ama eğer öyle yaparsa, bu Rusya'nın sonunu getirir" mesajını paylaştı.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski hakkında da sert ifadeler kullandı. Zelenski'nin söylemlerinin ülkesine zarar verdiğini savunan Trump, "Ağzından çıkan her şey sorun yaratıyor, hoşuma gitmiyor ve bu tavrı hemen sona ermeli" ifadelerini kullandı.

Zelenski ise, Washington'un son Rus saldırıları karşısındaki "sessizliğinin Putin'i cesaretlendirdiğini" söyleyerek, Moskova'ya karşı daha güçlü baskı ve daha sert yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

Pazar gecesi boyunca, Rusya'nın Ukrayna'ya 367 insansız hava aracı ve füze fırlatması sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Saldırıda 2022'de başlayan savaştan bu yana tek gecede atılan en yüksek füze ve İHA sayısına ulaşıldı Bu sabah erken saatlerde, Ukrayna'nın birçok bölgesinde yine hava saldırısı sirenleri çaldı. Kuzeydoğudaki Harkiv kentinde, aralarında bir çocuğun da bulunduğu en az üç kişi yaralandı. Güneydeki Zaporijya bölgesinde ise iki kişi yaralandı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova'yı hedef alan iki Ukrayna insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu, açıklamaya göre yaralanan olmadı.

Rusya ve Ukrayna, her iki taraftan 303 kişinin yer aldığı üçüncü esir takasını da doğruladı

Rusya ve Ukrayna, dün, bu ayın başında İstanbul'da varılan anlaşma kapsamında gerçekleştirilen üçüncü ve son büyük çaplı esir takasını da doğruladı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın 303 Rus askerini iade ettiği, buna karşılık 303 Ukraynalı askerin de Kiev'e geri döndüğü belirtildi.

Açıklamada, "Şu anda Rus askerleri Belarus topraklarında bulunmakta olup, burada gerekli psikolojik ve tıbbi desteği almaktadırlar" denildi. Askerlerin daha sonra tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya dönecekleri kaydedildi.

Zelenskiy de esir değişimini X hesabı üzerinden doğrulayarak, bu süreci başarıyla yürüten ekibe teşekkür etti. Zelenski, "Tutsak edilen tüm vatandaşlarımızı mutlaka geri getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye, 16 Mayıs'ta İstanbul'da Rusya ve Ukrayna arasındaki üç yıl aradan sonraki ilk doğrudan görüşmelere ev sahipliği yapmıştı. Bu görüşmede taraflar, her iki taraftan bin kişiyle sınırlı kapsamlı bir esir takası üzerinde anlaşmaya varmış ve ateşkes müzakerelerinin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı. Söz konusu anlaşma kapsamında geçen hafta ilk olarak 390, ardından 307 mahkum karşılıklı olarak takas edilmişti. Dünkü takasla birlikte takas edilen esirlerin sayısı bine ulaştı.