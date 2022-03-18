Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: 4 Güney Avrupa ülkesi AB'yi 'En acil sorunumuz enerji krizi, acilen ortak adım atılmalı' diyerek uyardı - Son Dakika

Gelecek hafta yapılması planlanan Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesi İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan başbakanları birliğin en önemli sorunun enerji krizi olduğu görüşünde birleşti. Ortak pozisyon belirleyen Güney Avrupa ülkelerinin liderleri AB'ye, enerji krizinin çözümü için acilen ortak adım atma çağrısı yaptı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında İtalya Başbakanı Mario Draghi, "Bugün Avrupa Komisyonu'nu ve diğer üye ülkeleri, geleceğimiz için belirleyici önemdeki bir sektörde tüm üye ülkeleri koruyacak kesin önlemler almaya itmek için buradayız" dedi.

AB'nin karşı karşıya olduğu en acil sorunun enerji krizi olduğunu vurgulayan Draghi, "Birçok ortak sorunumuz var ve bunlara diğer AB ortaklarımızla birlikte ortak çözüm bulmak istiyoruz. Bu toplantının en acil sorunu enerji meselesi" diye konuştu.

Draghi, AB'nin "Rusya'nın saldırganlığına karşı birlik ve kararlılık içinde tepki verdiğini" hatırlatarak aynı kararlılığı Avrupa ekonomilerini, enerji fiyatlarındaki artış başta olmak üzere savaşın etkilerinden korunmak için de gösterme çağrısı yaptı.

Koronavirüs testi pozitif çıktığı için toplantıya video-konferans yoluyla katılan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis de hiçbir AB ülkesinin enerji krizine tek başına çözüm bulamayacağını, ortak bir AB müdahalesi gerektiğini vurguladı.

Miçotakis ayrıca, enerji krizinin popülizmi canlandırabileceği uyarısında bulunarak "Bu, pandemi sonrası kalkınma çabalarını tehdit eden bir tehlike. Bu kriz, popülizm kabusunu da yeniden ayağa kaldırabilir" dedi.

İthalat fiyatına üst sınır talebi

Roma'daki buluşmaya katılan liderlerden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de enerji sorununun Avrupa'nın tamamını ilgilendirdiğini ve ülkelerin tek başlarına çözüm araması yerine AB genelinde ortak adımlar atılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Avrupa'nın problemlerine Avrupa'nın yanıt vermesi önemli. Savaşın sonuçlarından olan enerji fiyatlarındaki dalgalanma, farklı ülkelerde farklı etkilere yol açmamalı. Tüm Avrupa ülkeleri tek bir kişinin, Putin'in, neden olduğu bir enerji krizinden benzer şekilde etkileniyor. Buna Avrupa ortak yanıt vermeli, ortak bir soruna 27 farklı yanıt verilmemeli."

Mini Akdeniz Zirvesi olarak anılan Roma buluşmasında liderlerin AB çapında doğalgaz ithalat fiyatlarında bir üst sınır belirlenmesi, ortak depolama çözümleri bulunması, gaz ile elektrik fiyatlarının birbirinden ayrılması gibi adımlara odaklandığı belirtiliyor. Tedarikçilerle pazarlıklarda daha fazla ağırlığa sahip olabilmek için satın alma işlemlerinin AB adına ortak yürütülmesi de talep ediliyor.

Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından Rusya'ya alternatif enerji tedariki arayışına giren AB bu amaçla geçen hafta "REPowerEU" adlı bir program açıklamıştı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi ise Roma buluşmasının ardından yaptığı açıklamada "Avrupa Komisyonu'nun REPowerEU ile belirlediği seçenekler doğru yönde atılmış bir adım teşkil ediyor ancak şu anda daha fazla cesaret gerekiyor" dedi.