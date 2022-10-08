RUSYA: Patlama köprü üzerindeki kamyondan kaynaklı - Son Dakika
Üye Girişi

RUSYA: Patlama köprü üzerindeki kamyondan kaynaklı

08.10.2022 12:51
RUSYA: Patlama köprü üzerindeki kamyondan kaynaklı

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAC), Kerch Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili olarak yaptığı açıklamada patlamaya köprü üzerindeki bir kamyonun sebep olduğunu duyurdu.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAC), Kerch Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili olarak yaptığı açıklamada patlamaya köprü üzerindeki bir kamyonun sebep olduğunu duyurdu.

NAC Açıklamasında "Kırım köprüsünde bir kamyon patladı. Bugün saat 06.07'de (03: 07 GMT) Kırım Köprüsü'nün Taman Yarımadası tarafındaki otomobil kısmında bir kamyon havaya uçtu, bu da Kırım Yarımadası yönünde ilerleyen trenin yedi yakıt tankının patlamasına neden oldu. Köprünün iki otomobil yolunda kısmi çökme meydana geldi. Köprünün (deniz taşıtıyla) geçilebilir kısmının üzerindeki kemer hasar görmemiştir. Olay yerinde, patlamanın koşullarını belirlemek ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için önlemler alınmaktadır" denildi.

Kerch Boğazı üzerindeki 19 km'lik Kerch Köprüsü, Moskova'nın Kırım'ı ilhak etmesinden dört yıl sonra, 2018'de Başkan Vladimir Putin tarafından açılmıştı.

YORUMLAR
500
Ukrayna'nın stratejik köprüyü vurmasının ardından kıtlık korkusu! Halk benzinlik ve marketlere akın etti Ukrayna'nın stratejik köprüyü vurmasının ardından kıtlık korkusu! Halk benzinlik ve marketlere akın etti Köprünün patlama anıyla hazırlanan Putin videosu kısa sürede binlerce paylaşım aldı Köprünün patlama anıyla hazırlanan Putin videosu kısa sürede binlerce paylaşım aldı Kırım Köprüsü'nün bombalanmasının ardından Rusya'dan açıklama: Kesinlikle güçlü bir yanıt vereceğiz, zamanı geldi artık Kırım Köprüsü'nün bombalanmasının ardından Rusya'dan açıklama: Kesinlikle güçlü bir yanıt vereceğiz, zamanı geldi artık
Kaynak: DHA

Kırım, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya RUSYA: Patlama köprü üzerindeki kamyondan kaynaklı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:42 Southampton'ı farklı geçen Manchester City'nin istatistikleri göz kamaştırdı
19:13 Antalyaspor'a konuk olan Konyaspor puanı 90+6'da kopardı
18:55 Avrupa maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Maxi Gomez soyunma odasında ağladı
18:58 Valerien Ismael'den sürpriz kadro! Giresunspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri açıklandı
17:58 Bakan Süleyman Soylu uyuşturucu satıcılarına yönelik talimatını yineledi: Bulduğunuz an ayaklarını kırın
18:01 Ukrayna'nın stratejik köprüyü vurmasının ardından kıtlık korkusu! Halk benzinlik ve marketlere akın etti
17:36 Orhan Gencebay'ın eşi filtrenin dozunu kaçırdı! Arda Turan'ın hali görenleri şaşırttı
17:32 Canlı eşek arısını yiyen Çinlinin dudaklarına yorum yağdı
17:03 Önce Vadistanbul şimdi de İstinye Park! Yabancı uyruklu şahıslar silahlı çatışmaya girdi
16:59 Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u uzatmada geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 20:02:00. #1.11#
SON DAKİKA: RUSYA: Patlama köprü üzerindeki kamyondan kaynaklı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement