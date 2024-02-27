Rusya, petrol ihracatını altı ay süreyle askıya alacak

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Rusya, tüketicilerin ve çiftçilerin artan talebi ve rafinerilerinde planladığı bakım çalışmaları öncesinde iç talebi karşılamaya yetecek yakıtı garanti altına almak için 1 Mart'tan itibaren petrol ihracatını altı ay süreyle askıya alacağını açıkladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'ın duyurduğu karar, 2023 yılında Rusya'nın en büyük ihracatçıları arasında olan Türkiye'yi de etkileyecek.

Rus medya kuruluşu RBC'nin aktardığına göre Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin yanı sıra Moğolistan, Özbekistan ve Gürcistan'ın Rusya destekli iki ayrılıkçı bölgesi olan Güney Osetya ve Abhazya'ya yapılan ihracatlar karardan muaf tutulacak.

Interfax haber ajansına göre Başbakan Yardımcısı Novak, hükümetin yükselen petrol fiyatlarını telafi etmek için piyasadaki motorin arzını yüzde 16 oranında arttırmayı planladığını söyledi.

Kremlin'in 15-17 Mart arasında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde akaryakıt fiyatlarını dizginlemek istediği öne sürülüyor.

Rusya geçen yıl iç piyasasındaki fiyat yükselişlerini durdurmak için 21 Eylül-17 Kasım tarihleri arasında petrol ihracatını yasaklamıştı.

Rus ekonomi gazetesi Kommersant'ın haberine göre hükümet daha sonra 6 Ekim'de yasağı gevşeterek boru hattıyla motorin ihracatını yeniden başlattı.

Petrol satış yasağı 17 Kasım'da, yazlık dizel satış yasağı ise 22 Kasım'da tamamen kaldırıldı.

Uluslararası piyasalar nasıl etkilenebilir?

Şubat 2023'te Avrupa Birliği'nin (AB) uyguladığı yaptırımların yürürlüğe girmesinin ardından Rusya, petrol ihracatını Avrupa'dan Afrika ülkelerine yönlendirdi.

2023 yılında Rusya toplam 43,9 milyon ton benzin üretti ve bunun yaklaşık yüzde 13'ünü, yani 5,76 milyon ton petrol ihraç etti.

Bugün açıklanan ihracat yasağının sonucu olarak Rus tedarikinin uluslararası piyasalardan kaldırılması, Avrupa yakıt tedarikinin yeniden başlaması ve Çin ihracatının artmasına yol açabilir.

Türkiye en büyük ithalatçılar arasında

Rusya'nın kararının Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Avrupa ülkelerinin Rus petrol ve doğalgaz ithalatının büyük bölümünü durdurmasının ardından Türkiye, Batı'da Rus enerjisinin en büyük ithalatçılarından oldu.

Çin ve Hindistan, Türkiye'den daha büyük miktarda ithalat yapsa da Ankara'nın Rus limanlarına yakınlığı, Türkiye'nin diğer alıcılardan daha fazla tasarruf ettiği anlamına geliyor.

Reuters'ın Aralık ayında LSEG verilerine ve şirketlerin tahminlerine dayanarak yaptığı hesaplamaya göre Türkiye ve Türk şirketleri, indirimli Rus petrolü ve rafine ürün ithalatını artırarak, 2023 enerji faturalarında yaklaşık 2 milyar dolar tasarruf sağladı.

Buna göre Rusya'nın Türkiye'ye ham petrol sevkiyatı Kasım 2023'te rekor seviyeye ulaşarak günlük 400 bin varile (bpd) yükseldi ve Rusya'nın geçen ay deniz yoluyla yaptığı toplam petrol ihracatının yaklaşık yüzde 14'ünü oluşturdu.

Reuters'a göre Ankara, son dönemde Batı'nın yaptırımlarına rağmen Rusya'dan daha fazla alım yapmak için girişimlerini de artırdı.

Reuters'ın görüştüğü ticaret alanındaki kaynaklar, Rus petrol üreticisi Lukoil'in Azeri petrol şirketi SOCAR ile yaptığı anlaşma kapsamında SOCAR'ın Türkiye'deki STAR rafinerisinde günde 200 bin varile kadar petrol rafine etmeyi öngördüğünü ve böylece Türkiye'ye yapılan tedarikin artmasının beklendiğini aktarmıştı.

Moskova ve Ankara aynı zamanda Türkiye'de Rus gazı için bir merkez kurulmasını tartışıyor.

Bu plan Ankara'nın Avrupa'nın güneyinde önemli bir enerji dağıtım merkezi olma hedefi için önemli bir adımdı.

Reuters'a göre Rusya bu merkezi, Avrupa'dan gaz ihracatını yeniden yönlendirmenin ya da dolaylı olarak AB'ye gaz satmanın bir yolu olarak görüyor.