Rusya'dan Olenivka saldırısına ilişkin BM'ye soruşturma daveti - Son Dakika
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Rusya'dan Olenivka saldırısına ilişkin BM'ye soruşturma daveti

31.07.2022 10:45
Rusya'dan Olenivka saldırısına ilişkin BM'ye soruşturma daveti

Rusya Savunma Bakanlığı, Olenivka'da meydana gelen ve 50 Ukraynalı savaş esirinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden yetkilileri soruşturma için davet etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Olenivka'da meydana gelen ve 50 Ukraynalı savaş esirinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden yetkilileri soruşturma için davet etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Rusya Federasyonu, Olenivka'da çok sayıda Ukraynalı savaş esirinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili soruşturma yürütmek üzere Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden uzmanları resmi olarak davet etti" denildi.

NELER YAŞANDI?Cumartesi gecesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, resmi açıklama yaparak Donetsk'in Olenivka kasabasındaki bir hapishaneye saldırı düzenlendiğini ve 50 Ukraynalı savaş esirinin öldüğünü açıklamıştı. Ukrayna ordusu, daha sonra hayatını kaybedenlerin Mariupol'daki çatışmalarda esir alınanlar olduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırının ardından yaptığı açıklamada sorumluların Ukrayna ve ABD olduğunu belirtti. Bakanlık, saldırının ABD'den Ukrayna'ya gönderilen HIMARS roket sistemiyle düzenlendiğini ifade etti.


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Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'dan Olenivka saldırısına ilişkin BM'ye soruşturma daveti - Son Dakika

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