Rusya, Suriye'deki Durum Karşısında Türkiye'den Yardım İstedi - Son Dakika
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Dünya

Rusya, Suriye'deki Durum Karşısında Türkiye'den Yardım İstedi

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Suriye'deki Baas rejiminin son bulmasının ardından, Rusya'nın ne yapacağı merak konusu oldu. İddialara göre, Rusya Suriye'den çekilme kararı aldı ve Türkiye'den destek talebinde bulundu. Rusya'nın, Suriye'de konuşlu olan kuvvetlerini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündeki bölgelere sevk etmeyi ve ardından hava yoluyla Rusya'ya dönmeyi planladığı belirtiliyor.

08.12.2024 19:45  Güncelleme: 20:02
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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı 27 Kasım Çarşamba günü geniş çaplı harekat başlatan silahlı muhalif gruplar, 12 gün gibi kısa bir süre içerisinde birçok kentin kontrolünü eline geçirdi.

Suriye'de köşeye sıkışan Rusya, Türkiye'den yardım istedi

61 YILLIK BAAS REJİMİ SON BULDU

Son olarak dün akşam başkent Şam'ın da düşmesiyle ülkedeki 61 yıllık Baas rejimi son buldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden kaçtığı belirtilirken, nereye gittiğine ilişkin bir bilgiye ise yer verilmedi.

Suriye'de köşeye sıkışan Rusya, Türkiye'den yardım istedi

RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK TALEBİ

Tüm bu gelişmeler doğrultusunda Rusya'nın ne yapacağı merakla bekleniyordu. CNN Türk'te yer alan habere göre, Moskova yönetimi Suriye'den çekilme kararı aldı. Ülkedeki kuvvetleri için güvenli bir çıkış yolu arayan Rusya, Türkiye'den destek talebinde bulundu. Suriye'de konuşlu bulunan Rus kuvvetlerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hakimiyetinde bulunan bölgelere sevk edilmesi ve ardından da hava yoluyla Rusya'ya dönmeleri planlanıyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.

Rusya, Suriye\'deki Durum Karşısında Türkiye\'den Yardım İstedi

Uluslararası İlişkiler, Politika, Moskova, Türkiye, Suriye, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya, Suriye'deki Durum Karşısında Türkiye'den Yardım İstedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya, Suriye'deki Durum Karşısında Türkiye'den Yardım İstedi - Son Dakika
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