Rusya tarafından kuşatılan Mariupol'de bombardıman devam ediyor - Son Dakika
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Rusya tarafından kuşatılan Mariupol'de bombardıman devam ediyor

04.03.2022 11:43
Rusya tarafından kuşatılan Mariupol'de bombardıman devam ediyor

Rusya'nın kuşattığı Azak Denizi'ndeki Mariupol liman kentinde, Ukrayna Ulusal Muhafızları'nın direnişinin devam ettiği ancak Rusya ordusunun yerleşim yerlerini hedef alan bombardımanın sürdüğü belirtildi.

Rusya'nın kuşattığı Azak Denizi'ndeki Mariupol liman kentinde, Ukrayna Ulusal Muhafızları'nın direnişinin devam ettiği ancak Rusya ordusunun yerleşim yerlerini hedef alan bombardımanın sürdüğü belirtildi.

Ukrayna'nın stratejik kentlerinden biri olan 400 bin nüfuslu Mariupol kentinin dün Rusya ordusu tarafından kuşatıldığı açıklaması yapılmıştı. Ukraynalı yetkililer, bugün sabah yaptıkları açıklamada Ukrayna Ulusal Muhafızları tarafından kentin savunmasının devam ettiğini duyurdu. Açıklamada, Rus birliklerinin demiryolu da dahil olmak üzere kentin altyapısını yok etmek için şehri sürekli bombalamaya devam ettiğini ve yerleşim yerlerinin de zarar gördüğü belirtildi.

Ukrayna makamları açıklamasında, kentin savunmasının Ukrayna Ulusal Muhafızları tarafından yapıldığı ve kentin eteklerinde sabotaj gruplarına karşı da savunma yapıldığı ifade edildi. Mariupol, Rusya için kilit bir stratejik hedef olduğu ve Rusya tarafından ele geçirilmesi halinde güney yarımada Kırım'daki birliklerle güçlerini birleştirebileceği belirtildi.

Rusya tarafından kuşatılan Mariupol'de bombardıman devam ediyor
Rusya tarafından kuşatılan Mariupol'de bombardıman devam ediyor
Rusya tarafından kuşatılan Mariupol'de bombardıman devam ediyor
Rusya tarafından kuşatılan Mariupol'de bombardıman devam ediyor
Rusya tarafından kuşatılan Mariupol'de bombardıman devam ediyor
YORUMLAR
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Ukrayna'da gözler stratejik öneme sahip Mariupol'a çevrildi! Rusya ele geçirirse Kırım'daki birliklerle güçlerini birleştirilebilecek Ukrayna'da gözler stratejik öneme sahip Mariupol'a çevrildi! Rusya ele geçirirse Kırım'daki birliklerle güçlerini birleştirilebilecek Ukrayna'nın Mariupol ve Okhtyrka kentlerine Rus saldırıları devam ediyor Ukrayna'nın Mariupol ve Okhtyrka kentlerine Rus saldırıları devam ediyor

Mariupol, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Rusya tarafından kuşatılan Mariupol'de bombardıman devam ediyor - Son Dakika


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