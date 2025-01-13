Rusya, TürkAkım Boru Hattına İHA ile Saldırı Girişiminde Bulundu

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Rusya, Ukrayna'nın TürkAkım boru hattına doğal gaz sağlayan Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın TürkAkım boru hattının altyapısına yönelik saldırı girişimine ilişkin bilgiye yer verildi. Açıklamada, Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna 9 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunulduğu belirtilerek, saldırıyla Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının durdurulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Tüm İHA'ların hava savunma sistemleriyle düşürüldüğü aktarılan açıklamada, istasyonun herhangi bir zarara uğramadığı vurgulanarak, kompresör istasyonundan TürkAkım'a doğal gaz sevkiyatının devam ettiği bildirildi.