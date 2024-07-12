Rusya, Türkiye'nin ŞİÖ üyeliği ile ilgili çıkar çatışması olduğunu belirtti - Son Dakika
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Dünya

Rusya, Türkiye'nin ŞİÖ üyeliği ile ilgili çıkar çatışması olduğunu belirtti

Rusya, Türkiye\'nin ŞİÖ üyeliği ile ilgili çıkar çatışması olduğunu belirtti

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesinde Türkiye'nin ŞİÖ'ye tam üye olma hedefiyle ilgili sözleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Peskov, Türkiye'nin bu niyetinin farkında olduklarını ancak bunun Türkiye'nin NATO üyeliği ile çıkar çatışması içerisinde olduğunu ifade etti. Ayrıca, Rusya tahıl anlaşması için diyaloğa hazır olduklarını belirtti.

12.07.2024 19:02
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(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO 75. Yıl Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) tam üye olma hedefiyle ilgili sözleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Peskov, Türkiye'nin bu niyetinin farkında olduklarını ancak bunun Türkiye'nin NATO üyeliği ile çıkar çatışması içerisinde olduğunu ifade etti.

Tass'ın haberine göre, Peskov "Gerçekten de, Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılma arzusunun farkındayız, ancak Türkiye'nin Kuzey Atlantik İttifakı (NATO) üyesi olarak taahhütleri ile ŞİÖ'nün kuruluş belgelerinde yansıtılan ideoloji arasında bir çıkar çatışması var" dedi.

Kremlin sözcüsü, Türkiye'nin ŞİÖ'ye ne zaman kabul edilebileceğini belirtmeden, "Tartışılması gereken bazı konular var, gördüğünüz gibi, birçok ülke ŞİÖ'ye katılmak istiyor ve bu konu her zaman gündemde" açıklamalarında bulundu.

Tahıl anlaşması: diyaloğa hazırız

Erdoğan'ın NATO zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği toplantıda tahıl anlaşmasının da gündeme gelmesi üzerine Peskov, Rusya'nın tahıl anlaşması için diyaloğa hazır olduğunu belirtti.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuda esnek bir yaklaşım benimsediğini, tahıl anlaşmasını yeniden canlandırma olasılığını geniş bir yelpazede konuşmak üzere diyaloğa açık olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Rusya, Türkiye'nin ŞİÖ üyeliği ile ilgili çıkar çatışması olduğunu belirtti - Son Dakika

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