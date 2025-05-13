Rusya-Ukrayna barış masası! Trump İstanbul kararını verdi - Son Dakika
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Dünya

Rusya-Ukrayna barış masası! Trump İstanbul kararını verdi

Rusya-Ukrayna barış masası! Trump İstanbul kararını verdi

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna barış masasının kurulacağı İstanbul görüşmelerinde ülkesinin kim tarafından temsil edileceğini açıkladı. Trump, İstanbul görüşmelerine gelmeyeceğini ve görüşmelerde ABD'yi Özel Temsilcisi Keith Kellogg ve Steve Witkoff'un temsil edeceğini duyurdu.

13.05.2025 15:40
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Ukrayna- Rusya savaşında dönüm noktası olması umut edilen görüşmeler yaklaşırken, tüm dünyanın gözü İstanbul'a çevrildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak zirvede sadece mevkidaşı Rus lider Vladimir Putin ile görüşeceği açıklandı. Ukraynalı bir başkanlık danışmanı, Reuters'a yaptığı açıklamada, Zelenski'nin Rus heyetinin diğer üyeleriyle görüşmeyeceğini söyledi.

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Kremlin ise konuya ilişkin olarak yaptığı ilk açıklamada Rus heyetinin İstanbul'daki görüşmeler için hazırlandığını belirtti. Açıklamaya göre Rusya'yı Türkiye'deki görüşmelerde kimin temsil edeceği Putin uygun gördüğünde açıklanacak. Zelenski'nin "Türkiye'de sadece Putin'le görüşeceğim" sözleri ise yorumsuz kaldı.

"SAVAŞI BİTİRMEK İSTEMEDİĞİNİN İŞARETİ OLACAK"

Ukrayna tarafı ise Kremlin'den sonra yapılan açıklama ile Rusya'nın görüşmelerdeki varlığını değerlendirdi. Açıklamada, "Putin'in İstanbul'a gelmemesi Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğinin nihai işareti olacaktır." ifadelerine yer verildi.

TRUMP GELMEYECEK

ABD Başkanı DonaldTrump, daha önce İstanbul'daki konuşmalarda önemli bir ilerleme kaydedilmesi halinde Körfez ülkelerine olan ziyaretlerini yarıda keserek İstanbul'a gelebileceğini belirtmişti. Trump, İstanbul görüşmelerine gelmeyeceğini ve görüşmelerde ABD'yi Özel Temsilcisi Keith Kellogg ve Steve Witkoff'un temsil edeceğini duyurdu.

ZELENSKİ İSTANBUL'DA OLACAK

Ukraynalı lider, savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmeler için Putin'le İstanbul'da buluşmaya hazır olduğunu söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump da programının uyması halinde görüşmelere katılacağının sinyalini verdi. Savaşın bir diğer tarafı Rusya ise zirveye katılıp katılmayacağını ve hangi düzeyde katılacağını henüz netleştirmedi.

PUTİN, "15 MAYIS'TA İSTANBUL'DA GÖRÜŞELİM" DEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz gün başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demiş, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.

Uluslararası İlişkiler, İstanbul, Politika, Kellogg, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya-Ukrayna barış masası! Trump İstanbul kararını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • MAHMUT BAŞAK:
    Allah'a sonsuza hamdolsun bir Kürt kökeni olarak söylüyorum eskiden kimse Türkiye'nin adını bilmiyor şimdi Türkiye'yi çok kıymetli bir ülke hale gelmiştir çok şükür 35 13 Yanıtla
  • MAHMUT BAŞAK:
    Çok şükür elhamdülillah Türkiye dünyada konumunu tekrar yükseltiliyor çok şükür yerli ve yabancı hainler çatlasınlar özellikle yerli haindir 22 10 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    mahmut basak eskiden amerikan baskanlari bu ulkeye gelirdi, simdi anca bu "haber" ajansi denen yandas orgut trump turkiyeye geliyor diye haber yapip sonra boyle yutar senin gibi trlleri de yarabbisukur der 7 4 Yanıtla
  • Mert kursun :
    savaşan iki ülke barış yapmak isteyen iki ülke biri rusya biri ukrayna bu ülkelerde görüşmeyi türkiye cumhuriyetinde yapmak istemiş size pok yemesi düşer ne işiniz var adamların madenine çöktünüz daha ne de 2 0 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    kimsenin gelmesine gerek yok trump biz halleoeriz senin gene işi karıştırmanı istemiyorum 0 0 Yanıtla
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