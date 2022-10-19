Putin yasadışı referandum ilan etmişti! Ukrayna ordusu Herson kentini geri almaya çok yaklaştı - Son Dakika
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Putin yasadışı referandum ilan etmişti! Ukrayna ordusu Herson kentini geri almaya çok yaklaştı

19.10.2022 16:09

Rusya, Ukrayna'da işgal ettiği Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson kentlerinde yasa dışı olarak yaptığı referandum ile bu bölgeleri ilhak etmişti. Ukrayna ordusu bu karardan sonra ilgili bölgelere taarruzlarını arttırdı. Herson bölgesinde ciddi ilerlemeler kaydeden Ukrayna ordusu şehri almaya çok yakın.

Ukrayna- Rusya Savaşı'nda Putin zor günler geçiriyor. Ukrayna ordusu, Kremlin'in yasadışı olarak ilan ettiği referandumlar sonrasında cephede ilerleyişini sürdrüyor. Son ilerleme ise Herson cephesinde gelişiyor.

UKRAYNA HERSON'DA İLERLİYOR

Ukrayna ülkenin güney cephesinde Rusya'ya üstünlük sağlıyor. Herson kentinde ciddi ilerlemelerin olduğu kaydedilirken Kiev yönetimi, şehri tekrardan geri alabilir. Herson'un, referandum bölgesi içerisinde yer aldığı için Rusya'nın bu ilerleyişlere karşı neler yapacağı merak edilenler arasında yer alıyor.

SİVİLLER TAHLİYE EDİLİYOR

Rusya yetkilileri, yaklaşık 50-60 bin kişinin, kendi güvenlikleri için tahliye edileceğini açıkladı. Bölgede, Ukrayna ordusunun saldırılarına karşı savunma önlemlerinin alınmaya başladığı bilgisi de paylaşıldı. Herson, Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği ilk büyük şehirdi. Stratejik konumdaki kentin geri alınması, Ukrayna için önemli bir başarı olacak.

''HER TÜRLÜ SİLAHI KULLANIRIZ''

Putin bu dört bölgeyi ilhak ederken, ''Batı, ülkemizi yok etmeye çalışıyor. Bize karşı nükleer şantaj da dahil bütün tehditleri sergiliyorlar. Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Karşılık vermek için çok fazla silahımız var, bu bir blöf değil!" ifadelerini kullanmıştı.

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SON DAKİKA: Putin yasadışı referandum ilan etmişti! Ukrayna ordusu Herson kentini geri almaya çok yaklaştı - Son Dakika
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