Rusya, Ukrayna'da sivillerin sığınak olarak kullandığı tiyatroyu bombaladı - Son Dakika
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BBC

Rusya, Ukrayna'da sivillerin sığınak olarak kullandığı tiyatroyu bombaladı

17.03.2022 15:11
Rusya, Ukrayna'da sivillerin sığınak olarak kullandığı tiyatroyu bombaladı

Mariupol'de yerel yetkililer Rusya'nın yaklaşık 1200 sivilin sığınak olarak kullandığı tiyatro binasını bombalandığını söyledi.

Ukrayna, dün ülkenin güneyindeki Mariupol şehrinde sivillerin sığınak olarak kullandığı tiyatro binasının Rusya tarafından bombalandığını bildirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Sergey Orlov, BBC'ye yaptığı açıklamada, yaralı sayısının henüz netleşmediğini ancak saldırı sırasında binada 1000 ila 1200 kişinin bulunduğunu belirtti.

BBC'ye konuşan bölge milletvekili Dmitro Gurin, "Görünen o ki pek çok kişi kurtuldu" dedi.

Ancak belediye başkanının danışmanı Petro Andriuşenko, acil durum çalışanlarının devam eden saldırılar nedeniyle binaya erişmekte zorluk çektiğini söylemişti.

BBC tarafından doğrulanan fotoğraflarda binanın gördüğü hasar ve bulunduğu bölgeden yükselen duman görünüyor.

Rusya'nın hava saldırısı ve bombardımanı daha önce bir doğum hastanesi, bir kilise ve pek çok evi vurdu.

Bölge Valisi bir konuşmasında Rus güçlerinin tiyatroyu "kasten ve utanmadan" bombaladıklarını, bir uçağın yüzlerce masum Mariupol sakininin saklandığı binaya bomba attığını söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve vali bombalamanın ardından Rusya'yı "savaş suçu" işlemekle itham etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise dün akşam yayımladığı videoda, Rusya'nın kasten tiyatro binasını hedef aldığını söyledi. Rusya'nın Mariupol'ü ve sivilleri hedef almasından dolayı derin üzüntü duyduklarını ekledi.

ABD merkezli Maxar tarafından yayımlanan 14 Mart'ta çekilen uydu görüntülerinde, Rus jetlerini uyarmak için tiyatro binasının bahçesinde büyük harflerle Rusça "çocuk" yazılmış alanlar görülüyor.

Ukrayna yetkilileri tarafından BBC'ye yapılan açıklamalarda içeriye çok sayıda çocuk ve yaşlının sığındığını söylenmişti. Savaşın başından bu yana Mariupol'de en az 2 bin 400 kişinin de öldürüldüğü, pek çoğunun toplu mezarlara gömüldüğü açıklandı.

Yaklaşık 300 bin Mariupollü kuşatma altında su, elektrik ve gazdan mahrum bırakıldı. Rus kuvvetleri insani yardımın şehre ulaşmasına izin vermediği için gıda ve içme suyu da bitmek üzere.

Saldırıdan saatler sonra Rus haber ajansı RIA, Rusya Savunma Bakanlığı'nın tiyatro binasına hava bombardımanı yapılmasıyla ilgili iddiaları reddettiğini söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Orlov yaklaşık bin 500 kişinin dün Mariupol'den çıkmayı başardığını açıkladı. Ancak Rusya'nın sivil konvoyuna yaptığı saldırı sonucu bir çocuk dahil en az beş kişi yaralandı.

Ukrayna'ya beş günlük bir ziyaret düzenleyen Kızılhaç Uluslararası Komitesi Başkanı Peter Maurer, Mariupol'deki durumu bir "kabus" olarak değerlendirdi.

Diğer bölgelerde de durum çok farklı değil. Ukrayna yetkilileri dün ülkenin kuzeyindeki Çernihiv kentinde ekmek almak için sıra bekleyen en az 10 kişinin Rusya bombardımanında hayatını kaybettiğini açıkladı. Doğrulanamayan görüntülerde sokakta yatan cenazeler görünüyor.

Rusya, Ukrayna'da sivillerin sığınak olarak kullandığı tiyatroyu bombaladı
Rusya, Ukrayna'da sivillerin sığınak olarak kullandığı tiyatroyu bombaladı
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