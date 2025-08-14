Rusya-Ukrayna\'da Yeni Esir Takası

RUSYA ile Ukrayna arasında yeni bir esir takasının gerçekleştiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ara buluculuğuyla Ukrayna ile esir takası gerçekleştirildiği kaydedildi. Açıklamada, "Müzakere süreci sonucunda Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 84 Rus askeri alındı. Bunun karşılığında 84 Ukrayna askeri verildi" ifadeleri kullanıldı.

Serbest bırakılan Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğu ve askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlandığı beliritlen açıklamada, bunların bakanlığa ait sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için Rusya'ya ulaştırılacağı aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile yaptıkları esir takası sonucu 84 Ukraynalının ülkeye geri getirildiğini söyledi. Zelenskiy, takas edilenler arasında asker ve sivillerin yer aldığını vurgulayarak, "Neredeyse hepsi tıbbi bakıma ve önemli rehabilitasyona ihtiyaç duyuyor. Bugün serbest bırakılan siviller arasında 2014, 2016 ve 2017'den beri Ruslar tarafından tutulanlar da var. Ekibimize ve vatandaşlarımızı geri getirmek için çalışan herkese minnettarım. Yardımları için BAE'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.