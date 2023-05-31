Rusya, Ukrayna donanmasına ait son savaş gemisini imha etti - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna donanmasına ait son savaş gemisini imha etti

Rusya, Ukrayna donanmasına ait son savaş gemisini imha etti

31.05.2023 13:38

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı'na gerçekleştirilen saldırıda Ukrayna donanmasına ait son savaş gemisi "Yuriy Olefirenko"nun imha edildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

UKRAYNA ORDUSU YERLEŞİM YERLERİNDEN GERİ ÇEKİLDİ

En yoğun çatışmaların Donetsk'in Avdeyevka bölgesinde yaşandığı belirtilen açıklamada, Rus ordusunun bölgeye füze saldırıları düzenlediği ve Ukrayna ordusunun Donetsk'teki Krasnogorovka ve Yasinovataya yerleşim yerlerinden geri çekilmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Rusya, Ukrayna donanmasına ait son savaş gemisini imha etti

ZAPORİJYA'DAKİ KOMUTA YERİ İMHA EDİLDİ

Donetsk, Harkov ve Zaporijya bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait çeşitli mühimmat depolarının da imha edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Zaporijya'da bir komuta yerinin de imha edildiği belirtildi.

Rusya, Ukrayna donanmasına ait son savaş gemisini imha etti

ODESSA LİMANI'NA SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa Limanı'na yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin de bilgi paylaşılırken, "29 Mayıs'ta Ukrayna donanmasına ait 'Yuriy Olefirenko' adlı son savaş gemisi, Rus Hava Kuvvetlerinin Odessa Limanı'ndaki savaş gemilerinin iskelesine yaptığı yüksek hassasiyetli silahlı saldırı sonucu imha edilmiştir." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Aydın Özkan: ukrayna kaybetmeye doğru gidiyor rusya bu savaşta sonuna kadar haklı ölümler zelenskinin suçu Cevap Yaz 57 33 Yayından Kaldır
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