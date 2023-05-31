Rusya, Ukrayna donanmasına ait son savaş gemisini imha etti

Yusuf Kızıltoprak: Aydın Özkan Bey; Siz komşunuzun hoşlanmadığı birisiyle konuştuğunuz için komşunuz geldi evinizi ele geçirmeye çalışıyor, sizde mücadele ederek karşılık veriyorsunuz! Sürüm şu mücadelede yumruk attığınız ve kendinizi savunduğuz sırada eşyalar vs kırıldığı için siz suçlu musunuz yoksa evinize giren şahıs mı suçlu? 5 5 Yayından Kaldır