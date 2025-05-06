Rusya-Ukrayna Esir Takası - Son Dakika
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Dünya

Rusya-Ukrayna Esir Takası

Rusya-Ukrayna Esir Takası

205 Rus ve 205 Ukraynalı asker serbest bırakıldı, ara buluculuk BAE tarafından yapıldı.

06.05.2025 16:21
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RUSYA ile Ukrayna arasında yapılan esir takası kapsamında 205 Rus ve 205 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ile gerçekleştirilen esir takası kapsamında 205 Rus askerinin geri getirildiği, Kiev'e de 205 kişinin teslim edildiği bildirildi. Açıklamada, esir takasının, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ara buluculuğuyla gerçekleştiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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