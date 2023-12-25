 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rusya, Ukrayna'nın Herson kentine saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, Ukrayna'nın Herson kentine saldırdı

Rusya, Noel gecesinde Ukrayna'nın Herson kentine saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırıların tüm gece sürdüğünü ve sivil altyapının hedef alındığını belirtti.

Rusya, Ukrayna\'nın Herson kentine saldırdı
25.12.2023 - 12:01,  Güncelleme: 12:04
Abone Ol

Rusya, Noel gecesinde Ukrayna'nın Herson kentine saldırı düzenledi. Herson Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksandr Prokudin, 1 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Rusya, Noel gecesinde Ukrayna'nın güneyindeki Herson kentini vurdu. Herson Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksandr Prokudin, son 24 saatte 71 saldırı düzenlendiğini, bunların 6'sının Shahed İHA'larıyla gerçekleştiğini belirtti. Prokudin saldırılar sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

ZELENSKİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıların tüm gece sürdüğünü belirterek, "Rusya'nın Herson'a yönelik saldırılarının sonuçlarının ortadan kaldırılması tüm gece sürdü. Teröristler kasıtlı olarak sivil altyapıyı ve sıradan sokakları hedef almaktadır. Bombardıman sonucu bir okul, bir kazan tesisi, hastaneler, şehir ısıtma şebekeleri ile özel ve çok katlı konut binaları hasar gördü. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu yaralılar var. Hepsine yardım ulaştırılıyor. Maalesef hayatını kaybedenler de var. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Gerekli tüm hizmetler ve kurtarma ekiplerimiz elektrik ve ısı tedarikini yeniden sağlamak için 24 saat çalışmaktadır" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ukrayna, Herson, Rusya, Noel, Rusya, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya, Ukrayna'nın Herson kentine saldırdı - Son Dakika


11:57
Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51
Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:37
Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
11:34
Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada
11:31
Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları
11:27
CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı
11:22
Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış
11:00
'Yüksek hesap' çetesinin turistleri dövdüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı "Yüksek hesap" çetesinin turistleri dövdüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
11:57 Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51 Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:37 Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
11:34 Hollanda'dan gelen gurbetçi, trafikte terör estirdi
11:31 Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları
11:27 CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı
11:22 Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış
10:56 Üniversitede ''ibadethane'' gerginliği! Erdoğan'ın başdanışmanı sert çıktı, görüntüye dair inceleme başlatıldı
10:57 Altının gramı 1.932 lira seviyesinden işlem görüyor
10:57 29 lirayı aşan dolar yükselmeye devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 12:13:01. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'nın Herson kentine saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement