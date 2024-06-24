Rusya, Ukrayna'nın Sivastopol'a füze saldırılarında ABD'yi suçladı - Son Dakika
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Dünya

Rusya, Ukrayna'nın Sivastopol'a füze saldırılarında ABD'yi suçladı

Rusya, Ukrayna\'nın Sivastopol\'a füze saldırılarında ABD\'yi suçladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sivastopol'a düzenlediği füze saldırılarında ABD yapımı füzelerin kullanıldığını iddia ederek, ABD'yi de sorumlu tuttu. Rusya'nın Washington Büyükelçisi de ABD'yi uluslararası terörizm saflarında yer almakla suçladı. Saldırılarda 124 kişi yaralanırken, Rusya'nın tepkisi cevapsız kalmayacağı belirtildi.

24.06.2024 10:50
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(ANKARA) - Rusya, Ukrayna'nın Sivastopol'a füze saldırılarında ABD füzelerini kullandığını söyleyerek, saldırıdan ABD'yi de sorumlu tuttu. Rusya Savunma Bakanlığı, "Bu tür eylemler cevapsız kalmayacak" derken; Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov, ABD'yi "uluslararası terörizm saflarında yer almakla" suçladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya tarafından ilhak edilen Sivastopol'a Ukrayna ordusunun füze saldırılarına ilişkin açıklama yayımladı. Bakanlık, 23 Haziran'da Ukrayna'nın misket başlıkları ile donatılmış beş füze ile kente saldırdığını, füzelerin ABD yapımı olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, "terörist bir füze saldırısı olarak" nitelediği saldırıyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sivastopol'a kasıtlı olarak, misket başlıkları ile donatılmış ABD yapımı beş adet ATACMS operasyonel-taktik füzesi ile terörist bir füze saldırısı gerçekleştirilmiştir. Amerikalı uzmanlar, ABD yapımı ATACMS operasyonel-taktik füzelerindeki tüm uçuş görevlerini ABD uydu keşif verilerine dayanarak girmektedir. Bu nedenle bu silahları Ukrayna'ya temin eden Washington, bu saldırıyı düzenleyen Kiev rejimi gibi bu saldırılardan büyük ölçüde sorumludur. Bu tür eylemler cevapsız bırakılmayacaktır."

Büyükelçi Antonov: "Tüm bunlar Amerika'nın sözde insani dış politikasının Ukrayna krizinin kanlı bataklığında öldüğünü gösteriyor"

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov da, saldırılardan ABD'yi sorumlu tuttu. Antonov, Sivastopol'da sivillere yönelik ATACMS füzeleriyle gerçekleştirilen saldırıya Washington'dan bir tepki gelmemesini hatırlatarak, "ABD yönetiminin sivillere yönelik saldırılar da dahil olmak üzere işlenen suçlarda Kiev'i desteklediğini" söyledi.

ABD'yi "uluslararası terörizm saflarında yer almakla" suçlayan Antonov, "Washington'un Rus vatandaşlarına karşı işlenen bu korkunç suçu susturma girişimleri öfke ve kızgınlığa neden olmaktadır. Amerikalılar denizaşırı ülkelerde oturup masum insanların kan ve gözyaşlarının sorumluluğundan kaçamazlar. Tüm bunlar Amerika'nın sözde insani dış politikasının Ukrayna krizinin kanlı bataklığında öldüğünü gösteriyor. Rus düşmanlarının eski Sovyet coğrafyasındaki çatışmaya doğrudan müdahil olmalarını meşru göstermeleri neredeyse imkansız hale geliyor" dedi.

Rusya Sağlık Bakanı Yardımcısı Alexey Kuznetsov ise Ukrayna ordusunun Rusya tarafından ilhak edilen Sivastopol'a füze saldırılarında 124 kişinin yaralandığını söyledi. Kuznetsov, yaralarının 27'sinin çocuk olduğunu bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Rusya, Ukrayna'nın Sivastopol'a füze saldırılarında ABD'yi suçladı - Son Dakika

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