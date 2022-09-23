Rus SİHA'ları, Ukrayna ordusunun taarruzunu durdurdu! 22 askeri araç yok edildi, 120 asker öldü

Rusya- Ukrayna Savaş'ında yedinci ay geride kalırken Ukrayna ordusunun ilerleyişi de hızlandı. Ukrayna, Harkiv kentini alarak önemli bir kazanım elde etti. Bunun üzerine Putin'de ülkesinde kısmi seferberlik ilan etti.

120 ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna ordusu son günlerde ülkenin kuzeyindeki ilerleyişini güneye de taşımak istiyor. Ukrayna, ordusunun Herson'a doğru ilerleyişi Rus İHA'ları tespit etti. Rusya Silahlı Kuvvetleri, top ve roket atışları ile Ukrayna ordusuna ait tank, zırhlı araç ve cip olmak üzere 22 askeri aracı imha etti. Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı da açıklamada, 120 askerin öldürüldüğünü açıkladı.

REFERANDUM İÇİN SANDIK KONULDU

Diğer yandan Rusya geçtiğimiz günlerde Rus kontrolündeki Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson'da referanduma gidileceği açıklanmıştı. Bu dört yer bugün itibariyle kullanacakları oylar ile Rusya'ya katılıp katılmayacaklarına karar verecekler. Rusya'nın referandum kararına Dünya'dan çok fazla tepki olmuştu.