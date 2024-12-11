Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama - Son Dakika
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Dünya

Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rostov bölgesindeki askeri havaalanına Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi. Bakanlık, "Gerekli adımlar atılacak" açıklaması yaptı.

11.12.2024 19:26  Güncelleme: 19:46
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Ukrayna, geçtiğimiz Kasım ayında ABD yapımı füzelerle Rusya'ya saldırmış, iki ülke arasındaki gerilim tırmanmıştı. Rus lider Putin, saldırının ardından nükleer doktrinde değişikliğe giderek tüm dünyayı tedirgin etmişti. Ukrayna bugün bir kez daha harekete geçti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rus topraklarında bulunan Rostov bölgesindeki askeri havaalanına Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleriyle saldırı düzenlediğini ve bununla ilgili gerekli adımların atılacağını bildirdi.

RUS ASKERİ HAVAALINA SALDIRI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, bu sabah Rostov bölgesinde bulunan Taganrog kentindeki askeri havaalanına Batı üretimli yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan incelemeler sonucunda, saldırıda 6 adet ATACMS füzesinin kullanıldığı tespit edildi. Bunların 2'si Pantsir Hava Savunma Sistemince vuruldu, geriye kalanlar ise elektronik araçlarıyla engellendi." ifadelerine yer verildi.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"

Vurulan füze parçalarının düşmesi sonucu askeri personelin yaralandığı, havaalanına ait 2 bina, 3 askeri otomobil ve otoparkta sivillere ait otomobillerin hasar gördüğü aktarılan açıklamada, "Batılı uzun menzilli silahla yapılan bu saldırı cevapsız kalmayacak. Bu konuda gerekli adımlar atılacak." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen ay Ukrayna'nın Rus toprağı Braynsk ve Kursk bölgesindeki unsurlara ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Kasım'da Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının Rus topraklarına yönelik kullanımına cevaben, Ukrayna'nın askeri unsurlarına 90 füze ve 100 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

Ukrayna\'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya\'dan tedirgin eden açıklama
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Akın:
    Ukrayna amerikanın avrupanın uşağı olmuş kaşınıyor 36 2 Yanıtla
  • V. A.:
    Altın zıplayacak, ev araba motor alacaklar bekleyın nisana kadar 9 1 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Türkiye RUSYA kadar feraseti kalmamış zavallı bir ülkedir Türkiye! Her yanınız kuşatılmış Türkiye! Zihnen ve Ruhen işgal edilmiştir Türkiye halkı.. Medya ordusu Halkın canını okumaya Devam ediyor .. Hükümet ise gafletin en Doruk noktasında sadece izliyor bütün bu savaşı. MEDYA GİRMİŞ ÜLKENE HALKIN ZİHNİYETİ İLE SAVAŞIYOR EY! GAFİLLER 1 1 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Bu Putin de akilt Ortadoğu da tüm ülkelerin liderlerini toplasalar bir Gr ermez! Yazıklar olsun sizlere! Müslüman ülkelerin başındaki Liderleri ezelî ve tescilli kuffar orduları tarafından katlediliyor,ele geçiriliyor, sizler de film izler gibi izleyip hiçbir şey yokmuş gibi yaşıyorsunuz bu cehaletinizin sonu felâket olacaktır! Haberiniz olsun! 0 0 Yanıtla
  • okan:
    Ulan putin bitir şu işi 0 0 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    Abd piyonu komedyenin sonu yakındır 0 0 Yanıtla
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