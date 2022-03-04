Rusya-Ukrayna savaşında kritik uyarı! Beyaz Saray yetkilileri açıkladı: Saldırılar şiddetlenebilir - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya-Ukrayna savaşında kritik uyarı! Beyaz Saray yetkilileri açıkladı: Saldırılar şiddetlenebilir

04.03.2022 16:00
Rusya-Ukrayna savaşında kritik uyarı! Beyaz Saray yetkilileri açıkladı: Saldırılar şiddetlenebilir

ABD merkezli New York Times gazetesi, Beyaz Saray'dan ismi açıklanmayan üç yetkiliye dayandırdığı haberinde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, ülkeye yönelik saldırıların şiddetlenebileceği uyarısını yaptı. Gazete, Putin'in, bu savaşta suçluyu Washington yönetimi gibi göstermeye çalışacağını da iddia etti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin dokuzuncu gününde ABD'li yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in köşeye sıkıştığını ve bu durumun onu yeni saldırılara yöneltebileceğini öne sürdü. Rusya'ya karşı koyma stratejisini tasarlayan Beyaz Saray yetkilileri, Moskova'ya yönelik hızlanan yaptırımların Putin'in çatışmayı Ukrayna'nın ötesine genişletmeye itebileceğini de iddia etti.

İsmi açıklanmayan üç Beyaz Saray yetkilisi, ABD merkezli New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, ABD'li istihbarat yetkililerinin, Beyaz Saray ve Kongre'yi Putin'in köşeye sıkıştığını hissettiğinde saldırılarını şiddetlendirebileceği konusunda uyardığını açıkladı.

''NÜKLEET TEHDİTLER ARTACAK''

Yetkililer, Ukrayna şehirlerinde siviller göz önüne alınmaksızın bombaların şiddetlenebileceğini açıklarken, Amerikan finans sistemine yönelik siber saldırıların artacağını ve daha fazla nükleer tehdidin dile getirileceğini öne sürdü.

Bu endişeler, Putin'in Pazar günü ülkenin stratejik nükleer silahlarını Batı'nın "agresif tutumuna" yanıt vermek için "mücadeleye hazır" duruma geçirme emri vermesinden sonra hızlandı. Bununla birlikte, Putin'in ilk yaptırım dalgasına tepkisi, üst düzey bir yetkilinin "Köşelenmiş Putin Sorunu" olarak adlandırdığı bir dizi endişeye yol açtı. Bu endişeler, yakın zamanda yapılan bir dizi olaya odaklanıyor: Exxon ve Shell gibi petrol şirketlerinin gelişmekte olan Rusya'nın petrol sahalarından çekilmesi, rublenin tarihi değer kaybına neden olan Rusya merkez bankasına yönelik hamleler ve Almanya'nın Ukrayna kuvvetlerine silah gönderme yasağını kaldıracağına ve savunma harcamalarını artıracağına dair sürpriz açıklaması.

Rusya-Ukrayna savaşında kritik uyarı! Beyaz Saray yetkilileri açıkladı: Saldırılar şiddetlenebilir

''SUÇU ABD'YE ATACAKLAR''

Ancak üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Biden'ın politikasının Rusya'da rejim değişikliği arayışı olmadığını söyledi. Yetkili, yaptırımların bir ceza olarak değil, savaşı sona erdirmek için bir koz olarak tasarlandığını kaydetti. Yetkili, Putin' durumu tırmandırırsa, Batılı ülkelerin de aynı tepkiyi vereceklerini söylerken, "Ancak Putin gerilimi düşürmeye başlarsa, belki de yaptırımlar da azalmaya başlayabilir" dedi.

Yetkili, Putin'in Rus medyası üzerinde böyle bir kontrol uyguladığı ve bağımsız haber kuruluşlarının son kalıntılarını kapattığı için, herhangi bir gerilimi düşürme hamlesini bir zafere dönüştürebileceğini söyledi. Diğer ABD'li yetkililerde, Rusya'nın düzenlediği kapalı toplantılarda önümüzdeki haftalarda oluşturacağı stratejisinin, Rus güçlerinin Ukrayna'daki sivillere yönelik saldırıları örtbas etmek için ve milliyetçi bir tepki uyandırmayı umarak Washington'u suçlayabileceği konusunda uyardı.

YORUMLAR
500
Biden: Tarih, Ukrayna savaşının Rusya'yı daha zayıflattığını, dünyayı güçlendirdiğini yazacak Biden: Tarih, Ukrayna savaşının Rusya'yı daha zayıflattığını, dünyayı güçlendirdiğini yazacak

Viladimir Putin, Ukrayna, Rusya, ABD, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya-Ukrayna savaşında kritik uyarı! Beyaz Saray yetkilileri açıkladı: Saldırılar şiddetlenebilir - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! İşte savaşın 9. gününde yaşananlar
16:38 En yakın müttefiki, danışmanı, akıl hocası: Putin'i Rusya'nın devlet başkanlığına da o önermişti! Abramovich'in film gibi hikayesi!
16:31 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor
16:24 Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf eleştirilmişti! Arda Turan Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı
16:22 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Golyat'ın sürpriz hamlesi ne?
16:21 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz
16:20 Suriye lideri Beşşar Esad, paralı askerlerini Ukrayna'ya mı gönderdi? Ermenistan üzerinden geçecekler
16:07 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e rest çekti: Bunun bedelini ödeteceğiz
16:00 Rusya-Ukrayna savaşında kritik uyarı! Beyaz Saray yetkilileri açıkladı: Saldırılar şiddetlenebilir
15:59 Yaptırımlara Rus yanıtı gelmeye başladı: Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı bir hatta durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 16:52:56. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşında kritik uyarı! Beyaz Saray yetkilileri açıkladı: Saldırılar şiddetlenebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement