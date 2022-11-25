Rusya'nın füze saldırıları sonrasında Ukrayna karanlığa gömüldü

Ukrayna- Rusya Savaşı şiddetini artırarak devam ediyor. Savaşta Rusya, Ukrayna'yı hedef gözetmeksizin vuruyor.

ÜLKE KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Kremlin, başta Kiev olmak üzere ülkede birçok şehre füze saldırıları düzenliyor. Bu saldırılarda özellikle şehirlerin enerji altyapısı hedef alınıyor. Dün akşam ise saldırılar sonrası Ukrayna uzaydan görüntülendi. Fotoğrafta Ukrayna'nın neredeyse tamamen karanlığa gömüldüğü görülüyor.

ZELENSKİ SALDIRILAR SONRASINDA KONUŞTU

Rusya'nın bir günde 70 füze saldırısı düzenlediğini belirten Zelenski, "Sivillerin yaşadığı binaları, okulları, hastaneleri ve ulaşım altyapısını hedef alıyorlar. Rusya'nın son saldırıları sonrası milyonlarca insan ısınamadan ve susuz yaşıyor. Bu, Rusya'nın terör formülü" diye konuştu.

"HALKIN YÜZDE 80'İ SUSUZ"

Öte yandan Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko kentte halkın en az yüzde 80'inin elektriksiz ya da susuz yaşadığını söyledi. Ukrayna yönetimi, 3 nükleer reaktörü, elektrik kesintisi nedeniyle kapattı.