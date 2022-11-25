Rusya'nın füze saldırıları sonrasında Ukrayna karanlığa gömüldü - Son Dakika
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Rusya'nın füze saldırıları sonrasında Ukrayna karanlığa gömüldü

25.11.2022 14:49

Rusya, üze saldırıları ile Ukrayna'nın altyapısını hedef alarak ülkeyi yaşanmaz hale getirmeye çalışıyor. Son olarak yapılan saldırılar sonrasında Ukrayna, uzaydan görüntülenirken ülke tamamen karanlığa bürünmüş hali dikkat çekti.

Ukrayna- Rusya Savaşı şiddetini artırarak devam ediyor. Savaşta Rusya, Ukrayna'yı hedef gözetmeksizin vuruyor.

ÜLKE KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Kremlin, başta Kiev olmak üzere ülkede birçok şehre füze saldırıları düzenliyor. Bu saldırılarda özellikle şehirlerin enerji altyapısı hedef alınıyor. Dün akşam ise saldırılar sonrası Ukrayna uzaydan görüntülendi. Fotoğrafta Ukrayna'nın neredeyse tamamen karanlığa gömüldüğü görülüyor.

ZELENSKİ SALDIRILAR SONRASINDA KONUŞTU

Rusya'nın bir günde 70 füze saldırısı düzenlediğini belirten Zelenski, "Sivillerin yaşadığı binaları, okulları, hastaneleri ve ulaşım altyapısını hedef alıyorlar. Rusya'nın son saldırıları sonrası milyonlarca insan ısınamadan ve susuz yaşıyor. Bu, Rusya'nın terör formülü" diye konuştu.

"HALKIN YÜZDE 80'İ SUSUZ"

Öte yandan Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko kentte halkın en az yüzde 80'inin elektriksiz ya da susuz yaşadığını söyledi. Ukrayna yönetimi, 3 nükleer reaktörü, elektrik kesintisi nedeniyle kapattı.

YORUMLAR
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Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'nın füze saldırıları sonrasında Ukrayna karanlığa gömüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'nın füze saldırıları sonrasında Ukrayna karanlığa gömüldü - Son Dakika
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