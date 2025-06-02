Rusya ve Ukrayna'dan Büyük Esir Değişimi Anlaşması - Son Dakika
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Dünya

Rusya ve Ukrayna'dan Büyük Esir Değişimi Anlaşması

Rusya ve Ukrayna\'dan Büyük Esir Değişimi Anlaşması
02.06.2025 21:00
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Rusya ve Ukrayna, 25 yaş altı askerlerin takası için anlaştı. Rusya, 6 binden fazla naaşı teslim edecek.

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Fırat ALKIZ/ İSTANBUL, - UKRAYNA ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmenin ardından açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı ve müzakere heyetinin başkanı Vladimir Medinsky, Rusya ve Ukrayna'nın şimdiye kadarki en büyük esir değişimi için anlaştığını duyurdu. Anlaşmaya göre; taraflar, 25 yaş altı askerlerin karşılıklı olarak takas edilmesini kabul etti. Ayrıca, Rusya, 6 binden fazla Ukraynalı askerin naaşını tek taraflı olarak teslim edeceğini bildirdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın üçüncü yılında, barış müzakereleri amacını taşıyan 2'nci görüşme Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen müzakerelerin ardından taraflar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rus tarafı adına Heyet Başkanı Medinsky açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna tarafına sunduğu taslak muhtıranın iki bölümden oluştuğunu ve Ukrayna'nın bu belgeyi incelemek üzere kabul ettiğini belirtti. Muhtıranın ikinci bölümünün, tam ateşkese yönelik çeşitli adımları içerdiğini belirten Medinsky, Rusya'nın cephe hattının belirli kesimlerinde 2 ila 3 gün süreyle özel ateşkes teklif ettiğini söyledi. Moskova ve Kiev'in, askeri komutanların hayatını kaybeden askerlerin cenazelerini toplayabilmeleri için bazı bölgelerde ateşkes konusunda mutabakata vardığı açıklandı. Ukrayna tarafı ise, yakın gelecekte belirli bölgelerde ateşkes teklifleri üzerinde çalışacağına dair taahhütte bulundu.

EN AZ BİN KİŞİYİ KAPSAYACAK TAKAS PLANLANIYOR

Esir değişimi konusunda da önemli gelişmeler yaşandığını belirten Medinsky, Rusya ve Ukrayna'nın şimdiye kadarki en büyük esir değişimi için anlaştığını duyurdu. Anlaşmaya göre taraflar, 25 yaş altı askerlerin karşılıklı olarak takas edilmesini kabul etti. Ayrıca Medinsky, Rusya'nın 6 binden fazla Ukraynalı askerin naaşını tek taraflı olarak teslim edeceğini belirtti. Ağır yaralı ve hasta esirlerin ise 'Herkes için herkes' prensibiyle değiş tokuş edilmesi konusunda uzlaşı sağlandığını söyleyen Medinsky, bu kapsamda tarafların ağır yaralıların değişimi için ortak bir komisyon kuracağını ve toplamda en az bin kişiyi kapsayacak bir takas planlandığını söyledi. Medinsky, esir değişiminin eşit şekilde yapılacağını belirtti.

'MOSKOVA'NIN KAÇIRDIĞI TEK BİR ÇOCUK YOK'

Medinsky açıklamasının devamında, Kiev'in çocuk kaçırma konusunu 'Şefkatli Avrupalılar için bir gösteriye dönüştürdüğünü' iddia etti. Rusya'nın çatışmalar nedeniyle zor durumda kalan 339 çocuğun adını içeren bir listeyi Ukrayna'dan aldığını aktaran Medinsky, Moskova'nın kaçırdığı tek bir çocuğun olmadığını, yalnızca Rus askerleri tarafından kurtarılan çocuklar bulunduğunu savundu. Ebeveynleri ya da yasal vasileri belirlenen çocukların Ukrayna tarafına iade edildiğini kaydeden Medinsky, ailelerin yeniden bir araya getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Medinsky, Rusya'nın son olarak 101 çocuğu Ukrayna tarafına teslim ettiğini, buna karşılık Ukrayna'nın da 22 çocuğu iade ettiğini belirtti.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Putin, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya ve Ukrayna'dan Büyük Esir Değişimi Anlaşması - Son Dakika

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