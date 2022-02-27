Rusya'ya asker gönderen Çeçen lider Kadirov: Ukrayna halkına karşı savaşmak gibi bir niyetimiz yok - Son Dakika
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Rusya'ya asker gönderen Çeçen lider Kadirov: Ukrayna halkına karşı savaşmak gibi bir niyetimiz yok

27.02.2022 00:56

Rusya ile Ukrayna arasında Donbas bölgesi üzerinden yaşanan gerilim topyekün savaşa dönüştü. Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramazan Kadirov, "Ukraynalıların bu kadar silahlarının olması karşısında şok olduk. Ukrayna halkına karşı savaşmak gibi bir niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasında Donbas bölgesi üzerinden yaşanan gerilim topyekün savaşa dönüştü. Rus ordusu Ukrayna'nın kritik kentlerini ele geçirdi, farklı noktalarda ise çatışmalar sürüyor.

BİRLİKLERİNİ, SLOGAN ATARAK GÖNDERDİ

Rusya lideri Putin'e yakınlığı ile bilinen Çeçenistan'da ise yönetimin başındaki Ramazan Kadirov, dün Rus ordusuna destek amacıyla kendi birliklerini Ukrayna'ya gönderdi. Meydanda toplanan askerlerin önünde bir konuşma yapan Kadirov, "Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin" şeklinde slogan attı.

"ZAYİATIMIZ YOK"

Bu sözlerin ardından sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Kadirov, "Şu dakika itibariyle tek bir zayiatımız veya yaralımız yok. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna saldırısının doğru olduğunu ve her koşulda onun emirlerini yerine getireceklerini" ifadelerini kullandı.

"ŞOK OLDUK"

Kadirov ayrıca, "Ukraynalıların bu kadar silahlarının olması karşısında şok olduk. Ukrayna halkına karşı savaşmak gibi bir niyetimiz yok" ifadelerine yer verdi. Kadirov, videonun sonunda "Amacımız Ukrayna halkı ile değil, neo-Nazi gruplarıyla savaşmaktır" dedi.

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Son Dakika Dünya Rusya'ya asker gönderen Çeçen lider Kadirov: Ukrayna halkına karşı savaşmak gibi bir niyetimiz yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'ya asker gönderen Çeçen lider Kadirov: Ukrayna halkına karşı savaşmak gibi bir niyetimiz yok - Son Dakika
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